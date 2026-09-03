Отсутствие фамилий в штатном расписании: возможен ли штраф со стороны ТЦК

Проверка документов сотрудниками ТЦК. Фото: кадр из видео

Представители ТЦК не имеют никаких законных оснований штрафовать работодателей за отсутствие фамилий работников в штатном расписании. В этом документе указаны только должности и оклады. Персональные данные военнообязанных хранятся в списках воинского учета и кадровых приказах компании.

Об этом заявила эксперт по вопросам трудового права и кадрового учета Татьяна Донец, передает Новини.LIVE.

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Проверки ТЦК на предприятиях: нужны ли имена в штатном расписании

Сотрудники ТЦК и СП действительно имеют полное право проверять штатное расписание во время инспекций. Правомерность таких действий закреплена в приложении 31 к Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Этот документ был официально утвержден постановлением Кабинета Министров № 1487 от 30 декабря 2022 года.

В нём штатное расписание фигурирует в перечнее документов, с помощью которых инспекторы оценивают правильность и полноту ведения учёта в компании. Однако ни упомянутое правительственное постановление, ни какие-либо другие нормативные акты Украины не содержат каких-либо требований об обязательной фиксации фамилий напротив утвержденных должностей.

По своей сути штатное расписание является обезличенным документом. Оно формирует исключительно организационную структуру предприятия, определяя общее количество штатных единиц, перечень имеющихся должностей и соответствующие размеры окладов.

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Этот документ описывает непосредственно штат компании как таковой, а не персональный состав наемных работников. Поэтому ведение его без упоминания имен является абсолютно правильной юридической практикой.

Вся необходимая информация о конкретных работниках должна быть собрана и систематизирована в совершенно других документах компании. Для идентификации персонала предприятие использует приказы о переводе и приеме на работу, списки персонального воинского учета, а также сведения оперативного учета.

Кроме того, эти данные отражаются в стандартных учетных и кадровых документах компании. Таким образом, представители ТЦК имеют законное право затребовать имеющееся штатное расписание, но никак не могут заставить компанию создавать отдельный «именной» документ или искусственно вписывать туда фамилии своих сотрудников под угрозой штрафов.

Отдельно Новини.LIVE сообщали, что распечатанный из «Резерв+» военный документ прошлогодней даты остается вполне законным, если с тех пор у человека не изменились основания для отсрочки или освобождения от военной службы. Поэтому, если у работодателя есть бумажный ВОД работника, никаких претензий или проблем со стороны ТЦК во время проверок быть не должно.

Также юристы обратили внимание, что выбрать другую больницу для повторного прохождения ВЛК самостоятельно не получится, поскольку закон этого не позволяет. Адвокаты подчеркивают, что ТЦК направляет военнообязанного только в закрепленное за ним медицинское учреждение.