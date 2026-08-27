Перевірка ТЦК: що робити зі старою роздруківкою е-ВОД працівника

Оформлення документів. Фото: колаж Новини.LIVE

Наявність у співробітника військового документа з "Резерв+", роздрукованого ще минулого року, не є прямим порушенням. Даний документ вважається чинним протягом року, якщо за цей час у громадянина не змінився статус бронювання чи відстрочки від призову, тож проблем з центром комплектування не має виникнути.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на постанову КМУ від 16.05.2024 №559.

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Штрафи від ТЦК: коли дійсна торішня роздруківка е-ВОД

Роботодавцям не загрожують штрафні санкції від територіальних центрів комплектування, якщо їхній працівник не надав оновлену роздруківку електронного військово-облікового документа з додатку "Резерв+".

Сам факт наявності паперового витягу, згенерованого ще у 2025 році, не вважається порушенням. Головна вимога під час перевірок ТЦК — це правильність інформації у списках військовозобов'язаних та наявність унікального QR-коду, який дозволяє відсканувати документ.

Якщо після зчитування "Резерв ID" система відкриває актуальні дані, підстави для притягнення до відповідальності відсутні.

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Згідно з урядовою постановою №559 від 16 травня 2024 року, електронний ВОД зберігає свою чинність протягом одного року з моменту його створення. Водночас термін дії документа обмежується датою закінчення відстрочки від призову або терміном бронювання на особливий період.

Документ за 2025 рік автоматично втрачає чинність раніше річного строку лише у випадку, коли облікові дані працівника оновилися, наприклад, після успішного продовження бронювання від мобілізації. За таких обставин стара роздруківка стає недійсною і потребує обов'язкової заміни.

Окрім того, Новини.LIVE писали про те, чому суд відмовився скасувати мобілізацію чоловіка, якого в серпні 2025 року визнали придатним до армії. Хоча в суді й зафіксували помилки з боку ТЦК, їх все ж наприкінці визнали несуттєвими, тож звільнитися з військової частини позивачу не дозволили.

А Міністерство оборони України пояснило, що статус "У розшуку" в "Резерв+" може з'явитися навіть у тих, хто має законну відстрочку. Це означає, що за людиною числиться порушення військового обліку. У такому разі ТЦК має право ініціювати примусове доставлення для складання адмінпротоколу, попри наявний захист від мобілізації.