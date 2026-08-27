Проверка ТЦК: что делать со старой распечаткой электронного ВОД работника

Оформление документов. Фото: коллаж Новини.LIVE

Наличие у сотрудника военного документа из системы "Резерв+", распечатанного ещё в прошлом году, не является прямым нарушением. Данный документ считается действительным в течение года, и если за это время у гражданина не изменился статус бронирования или отсрочки от призыва, то проблем с центром комплектования возникнуть не должно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление КМУ от 16.05.2024 № 559.

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Штрафы от ТЦК: когда действительна прошлогодняя распечатка е-ВОД

Работодателям не грозят штрафные санкции со стороны территориальных центров комплектования, если их работник не предоставил обновленную распечатку электронного военно-учетного документа из приложения «Резерв+».

Сам факт наличия бумажной выписки, сгенерированной ещё в 2025 году, не считается нарушением. Главное требование при проверках ТЦК — это правильность информации в списках военнообязанных и наличие уникального QR-кода, позволяющего отсканировать документ.

Если после считывания "Резерв ID" система открывает актуальные данные, оснований для привлечения к ответственности нет.

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Согласно постановлению правительства № 559 от 16 мая 2024 года, электронная ВОД сохраняет свою силу в течение одного года с момента её создания. При этом срок действия документа ограничивается датой окончания отсрочки от призыва или сроком бронирования на особый период.

Документ за 2025 год автоматически теряет силу до истечения годового срока только в том случае, если учетные данные работника обновились, например, после успешного продления бронирования от мобилизации. При таких обстоятельствах старая распечатка становится недействительной и подлежит обязательной замене.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, почему суд отказался отменить мобилизацию мужчины, которого в августе 2025 года признали годным к службе в армии. Хотя в суде и зафиксировали ошибки со стороны ТЦК, их все же в итоге признали несущественными, поэтому уволиться из воинской части истцу не разрешили.

А Министерство обороны Украины пояснило, что статус "В розыске" в "Резерв+" может появиться даже у тех, кто имеет законную отсрочку. Это означает, что за человеком числится нарушение воинского учета. В таком случае ТЦК имеет право инициировать принудительную доставку для составления административного протокола, несмотря на имеющуюся защиту от мобилизации.