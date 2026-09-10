Отказ в выплате 15 млн гривен: как заставить государство вернуть средства

Заполнение документов. Фото: коллаж Новини.LIVE

Семьи погибших защитников и раненые военные постоянно сталкиваются с отказами и задержками в выплате положенных пособий в связи с гибелью бойца на фронте. Нередко государство отказывает в начислении честно заработанных боевых, либо же выплаты внезапно приостанавливаются на период лечения тяжелых ранений. Иногда деньги не дают даже в связи с полученной инвалидностью. В некоторых случаях такие действия грубо нарушают закон, поэтому очень важно собрать исчерпывающую доказательную базу, чтобы правильно обжаловать это решение и добиться положенных выплат.

Что важно сделать в таких случаях, объяснил юрист Евгений Филипец, передает Новини.LIVE.

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Формальные причины отказа в выплатах со стороны ТЦК и командования

Евгений Филипец, опираясь на собственную юридическую практику, заявил, что в настоящее время большинство задержек касается единовременной денежной помощи семьям погибших. Речь идет о суммах в 1,5 миллиона, 2,5 миллиона и 15 миллионов гривен.

Причем в таких делах часто фигурируют чисто формальные основания. Обычно в документах указывают на обнаруженный алкоголь в крови или приписывают погибшему статус самовольного оставления части. Иногда командование указывает обе эти причины одновременно. Адвокат Евгений Филипец объясняет, что в таких случаях следует привлекать юристов и обжаловать неправомерные действия.

"Несмотря на то, что упоминается и об алкоголе в крови, где мы устанавливаем отсутствие причинно-следственной связи между активными действиями и алкоголем и статусом самовольного оставления части, поэтому на сегодняшний день сфера деятельности адвоката в данном случае четко преследует одну единственную цель — доказать, что формальные обстоятельства не являются теми основаниями, которые лишают военнослужащего или его семью каких-либо компенсаций", — отмечает правозащитник.

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Искусственное затягивание с документами

Еще одно серьезное препятствие на пути к деньгам — это отсутствие необходимых справок. Воинские части постоянно затягивают проведение служебных расследований. Из-за этого сугубо формального подхода люди теряют драгоценное время. Без результатов расследований военно-медицинские комиссии не могут установить причинно-следственную связь ранения или гибели.

Отдельно сказывается и бюрократия. Часто командование просто возвращает документы на бесконечную доработку вместо того, чтобы дать официальный отказ.

"Простым языком объясню: чтобы обратиться в суд, твои права должны быть, в том числе, нарушены. А когда процесс происходит через доработку документов, речь идет об определённом бездействии, затягивании времени", — возмущается Филипец.

По его словам, формально обращаться в суд в такой ситуации не на чем. Человек не получил четкого «нет». Любое решение, даже отрицательное, дает шанс на обжалование.

"Если рассмотрение документов должно состояться в течение 10 дней, то оно и должно состояться в течение 10 дней, а не в течение 10 месяцев", — подчеркивает юрист.

Фиксация нарушений и сроки

Успех в борьбе за выплаты зависит от правильных действий самой семьи или раненого бойца. Правозащитник советует, что очень важно контролировать весь документооборот на всех возможных уровнях. Каждый этап должен фиксироваться на бумаге.

Человек должен иметь четкое подтверждение того, что его рапорт или заявление официально приняты. Именно с этой даты начинают отсчитываться сроки рассмотрения. Любые задержки со стороны командования становятся весомой доказательной базой для будущего судебного иска.

"Доказательная база, сбор доказательств — это основа судебной работы, а затем работы вашего адвоката, чтобы доказать правоту и подтвердить ваше право на определенную компенсацию", — подчеркивает Филипец.

Также крайне важно не пропустить установленные законом сроки. Это особенно касается обжалования заключений ВЛК и подачи исков в административный суд. Если возникает ощущение, что процесс идет не так, как надо, действовать нужно немедленно.

Новини.LIVE также объясняли, почему при уплате штрафа в "Резерв+" средства могут не пройти. Банк или сервис просто не пропустит платеж раньше установленного дня, ведь перечислить средства разрешено только тогда, когда постановление официально вступит в силу.

Однако иногда юристы не советуют спешить с уплатой штрафа. Например, украинцам, снятым с учета, рекомендуют быть очень осторожными с приложением «Резерв+». Если случайно оплатить там штраф за повестку или попытаться подать заявление на отсрочку, система воспримет это как подтверждение того, что вы снова являетесь военнообязанным.