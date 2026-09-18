Як знайти висновки ВЛК загиблого воїна: поради адвоката

Родичі військовослужбовців. Фото: Полтавський ОТЦК та СП.

Процес відновлення втрачених висновків військово-лікарської комісії загиблого захисника часто заводить родичів у глухий кут. Багато сімей помилково намагаються отримати ці папери безпосередньо через Центральну військово-лікарську комісію ЗСУ. Проте, ця установа не веде єдиного централізованого архіву всіх медичних висновків. Відповідно до Положення №402, ЦВЛК не є розпорядником та власником документів конкретних бійців, тому подібні звернення зазвичай завершуються формальним перенаправленням людей до територіальних центрів комплектування.

Як це коректно зробити пояснив адвокат Сергій Рогозін, передає Новини.LIVE.

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Де родичам полеглих бійців шукати та відновлювати документи по ВЛК

ТЦК та СП за місцем військового обліку полеглого воїна є тією інстанцією, з якої необхідно починати пошук. Згідно з пунктом 11 Положення про ТЦК №154, працівники військкоматів зобов'язані надавати всебічну допомогу родинам у зборі паперів.

Крім того, Наказ Міноборони №608 чітко визначає, що саме ТЦК має сформувати повний пакет зібраних документів і передати його до штатної ВЛК відповідно до закріплених зон відповідальності.

Щоб запустити цей механізм, рідним потрібно прийти до військкомату з письмовою заявою, паспортом, свідоцтвом про смерть та документами, які підтверджують родинні зв'язки. Законодавство гарантує сім'ям право на доступ до медичної інформації померлого. У заяві слід вимагати, щоб ТЦК направив офіційні запити до військової частини, поліклінік та госпіталів, де лікувався чи служив захисник.

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ТЦК відмовляється шукати документи по ВЛК

Якщо ж посадовці на місцях затягують процес або взагалі відмовляють у допомозі, Сергій Рогозін радить не зволікати, а писати скарги до вищого керівництва ТЦК або ж подавати адміністративний позов до суду.

У найважчих випадках родина може самостійно звертатися до командирів чи кадровиків військової частини, а також до закладів охорони здоров'я ЗСУ. Повторне звернення безпосередньо до ЦВЛК матиме сенс лише тоді, коли родичі зможуть надати максимально точні дані, зокрема дати проходження комісій, номери військових частин та конкретні номери постанов ВЛК.

"Важливо: родичі загиблого мають право на доступ до медичних документів померлого. Це закріплено законодавством", — повідомив Сергій Рогозін.

Новини.LIVE повідомляли, що дані про стан здоров'я військовозобов'язаних у ТЦК тепер оновлюють щорічно, базовий медогляд має вкладатися у термін до шести днів. Водночас ті, кого взагалі виключили з військового обліку, на повторні комісії ходити не повинні, тож для них проходження ВЛК більше не є обов'язковим.

При цьому українські роботодавці можуть зараховувати дистанційників, які перебувають за кордоном, до загального пулу штату для розрахунку квоти на бронювання. Юристи пояснюють, що проживання за межами країни чи відсутність свіжого висновку медкомісії цьому не заважають, але скористатися цією нормою компанії можуть лише за дотримання однієї ключової вимоги.

Водночас ТЦК почали безпідставно повертати виключених з обліку чоловіків назад до реєстрів через втрачені або пошкоджені військкоматівські архіви, хоча це прямо порушує закон. Судова практика вже реагує на такі випадки, тому в одній із подібних справ суд повністю підтримав громадянина, підкресливши, що офіційні паперові довідки ВЛК залишаються дійсними.