Как найти заключения ВВК погибшего военнослужащего: советы адвоката

Родственники военнослужащих. Фото: Полтавский ОТЦК и СП.

Процесс восстановления утраченных заключений военно-медицинской комиссии погибшего защитника часто ставит родственников в тупик. Многие семьи ошибочно пытаются получить эти документы напрямую через Центральную военно-медицинскую комиссию ВСУ. Однако это учреждение не ведет единого централизованного архива всех медицинских заключений. В соответствии с Положением № 402, ЦВЛК не является распорядителем и владельцем документов конкретных бойцов, поэтому подобные обращения обычно заканчиваются формальным перенаправлением людей в территориальные центры комплектования.

Как это правильно сделать, объяснил адвокат Сергей Рогозин, передает Новини.LIVE.

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Где родственникам погибших бойцов искать и восстанавливать документы по ВВК

ТЦК и СП по месту воинского учета погибшего воина являются той инстанцией, с которой необходимо начинать поиск. Согласно пункту 11 Положения о ТЦК № 154, сотрудники военкоматов обязаны оказывать всестороннюю помощь семьям в сборе документов.

Кроме того, Приказ Минобороны № 608 четко определяет, что именно ТЦК должна сформировать полный пакет собранных документов и передать его в штатную ВЛК в соответствии с закрепленными зонами ответственности.

Чтобы запустить этот механизм, родственникам необходимо прийти в военкомат с письменным заявлением, паспортом, свидетельством о смерти и документами, подтверждающими родственные связи. Законодательство гарантирует семьям право на доступ к медицинской информации об умершем. В заявлении следует потребовать, чтобы ТЦК направил официальные запросы в воинскую часть, поликлиники и госпитали, где лечился или служил защитник.

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Если же должностные лица на местах затягивают процесс или вообще отказывают в помощи, Сергей Рогозин советует не медлить, а писать жалобы в высшее руководство ТЦК или же подавать административный иск в суд.

В самых сложных случаях семья может самостоятельно обращаться к командирам или кадровикам воинской части, а также в медицинские учреждения ВСУ. Повторное обращение непосредственно в ЦВЛК будет иметь смысл только в том случае, если родственники смогут предоставить максимально точные данные, в частности даты прохождения комиссий, номера воинских частей и конкретные номера постановлений ВЛК.

"Важно: родственники погибшего имеют право на доступ к медицинским документам умершего. Это закреплено законодательством", — сообщил Сергей Рогозин.

Новини.LIVE сообщали, что данные о состоянии здоровья военнообязанных в ТЦК теперь обновляются ежегодно, базовый медосмотр должен проводиться в течение шести дней. В то же время те, кого вообще исключили из воинского учета, на повторные комиссии ходить не должны, поэтому для них прохождение ВЛК больше не является обязательным.

При этом украинские работодатели могут включать удаленных сотрудников, находящихся за рубежом, в общий штатный резерв для расчета квоты на бронирование. Юристы объясняют, что проживание за пределами страны или отсутствие свежего заключения медкомиссии этому не препятствуют, но воспользоваться этой нормой компании могут только при соблюдении одного ключевого требования.

В то же время ТЦК начали безосновательно возвращать исключенных из учета мужчин обратно в реестры из-за утраченных или поврежденных архивов военкоматов, хотя это прямо нарушает закон. Судебная практика уже реагирует на такие случаи, поэтому в одном из подобных дел суд полностью поддержал гражданина, подчеркнув, что официальные бумажные справки ВЛК остаются действительными.