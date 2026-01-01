Зняття з розшуку - де судитися із ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо територіальний центр комплектування відмовив військовозобов’язаному громадянину у оформленні відстрочки від мобілізації, він має право подати позов до суду. Цей процес може затягтися на кілька місяців чи навіть до пів року.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Не зняли з розшуку — до суду

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як можна зняти з себе розшук ТЦК, якщо сам територіальний центр комплектування цього не зробив.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що надалі це можливо зробити лише у судовому порядку, і пояснив, куди саме потрібно звертатися.

"У разі, коли ТЦК відмовить у вирішенні питання про зняття з розшуку, треба звернутися до адміністративного суду із позовною заявою та зобов’язати ТЦК видалити дані про порушення правил ВО з Реєстру", — наголосив юрист.

Айвазян додав, що станом на зараз вже є позитивна судова практика у таких справах.

Як довго суд розглядатиме позов проти ТЦК

Адвокат пояснив, як довго подібні справи перебуватимуть у суді.

"Щодо строків розгляду справи в суді, то треба розраховувати мінімум на два-три місяці у суді першої інстанції", — підкреслив Юрій Айвазян.

Втім, після рішення суду першої інстанції ще можлива апеляція, тож загалом процес може затягнутися до піврічного терміну.

