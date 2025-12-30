Відео
Головна ТЦК Не визнав порушення військового обліку — що робитиме ТЦК

Не визнав порушення військового обліку — що робитиме ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 21:40
Порушення військового обліку - реакція ТЦК на невизнання порушення громадянином
Оформлення документів у ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Військовозобов’язаний громадянин має право не визнавати факт вчинення ним порушення правил військового обліку. Це дещо ускладнить роботу територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Визнання порушення військового обліку

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився, що йому робити після порушення правил військового обліку, визнавати цей факт чи ні.

"Після того, як ТЦК виявить правопорушення та внесе відповідні дані до Реєстру, у "Резерв+" Вам прийде повідомлення із пропозицією визнати правопорушення шляхом направлення відповідної заяви через застосунок", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Визнавши порушення, громадянин отримає право сплатити штраф із 50-відсотковою знижкою (8500 грн замість 17 000), а протокол складуть в ТЦК без його участі.

Якщо не підписати визнання порушення

Якщо ж громадянин відмовиться визнавати це правопорушення, ситуація для ТЦК зміниться.

"В такому випадку протокол про притягнення Вас до адміністративної відповідальності та у подальшому постанову повинні скласти та винести тільки у Вашій присутності в ТЦК", — підкреслив Айвазян.

Адвокат додав, що територіальний центр комплектування може спробувати оформити протокол про порушення без участі самого громадянина.

"Якщо ж ТЦК розгляне справу заочно, тобто, належним чином Вас не повідомивши та без Вашої присутності, Ви матимете право скасувати постанову й разом з нею і штраф у судовому порядку", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли можливе блокування рахунків за порушення правил військового обліку чи мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, що саме вважається порушенням військового обліку в Україні.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані правопорушення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
