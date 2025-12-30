Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Не признал нарушение воинского учета — что будет делать ТЦК

Не признал нарушение воинского учета — что будет делать ТЦК

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 21:40
Нарушение воинского учета - реакция ТЦК на непризнание нарушения гражданином
Оформление документов в ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Военнообязанный гражданин имеет право не признавать факт совершения им нарушения правил воинского учета. Это несколько усложнит работу территориального центра комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Признание нарушения воинского учета

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался, что ему делать после нарушения правил воинского учета, признавать этот факт или нет.

"После того, как ТЦК обнаружит правонарушение и внесет соответствующие данные в Реестр, в "Резерв+" Вам придет сообщение с предложением признать правонарушение путем направления соответствующего заявления через приложение", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Признав нарушение, гражданин получит право уплатить штраф с 50-процентной скидкой (8500 грн вместо 17 000), а протокол составят в ТЦК без его участия.

Если не подписать признание нарушения

Если же гражданин откажется признавать это правонарушение, ситуация для ТЦК изменится.

"В таком случае протокол о привлечении Вас к административной ответственности и в дальнейшем постановление должны составить и вынести только в Вашем присутствии в ТЦК", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат добавил, что территориальный центр комплектования может попытаться оформить протокол о нарушении без участия самого гражданина.

"Если же ТЦК рассмотрит дело заочно, то есть, должным образом Вас не уведомив и без Вашего присутствия, Вы будете иметь право отменить постановление и вместе с ним и штраф в судебном порядке", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, когда возможна блокировка счетов за нарушение правил воинского учета или мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, что именно считается нарушением воинского учета в Украине.

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные правонарушение
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации