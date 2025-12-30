Нарушение воинского учета - реакция ТЦК на непризнание нарушения гражданином

Оформление документов в ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Военнообязанный гражданин имеет право не признавать факт совершения им нарушения правил воинского учета. Это несколько усложнит работу территориального центра комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Признание нарушения воинского учета

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался, что ему делать после нарушения правил воинского учета, признавать этот факт или нет.

"После того, как ТЦК обнаружит правонарушение и внесет соответствующие данные в Реестр, в "Резерв+" Вам придет сообщение с предложением признать правонарушение путем направления соответствующего заявления через приложение", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Признав нарушение, гражданин получит право уплатить штраф с 50-процентной скидкой (8500 грн вместо 17 000), а протокол составят в ТЦК без его участия.

Если не подписать признание нарушения

Если же гражданин откажется признавать это правонарушение, ситуация для ТЦК изменится.

"В таком случае протокол о привлечении Вас к административной ответственности и в дальнейшем постановление должны составить и вынести только в Вашем присутствии в ТЦК", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат добавил, что территориальный центр комплектования может попытаться оформить протокол о нарушении без участия самого гражданина.

"Если же ТЦК рассмотрит дело заочно, то есть, должным образом Вас не уведомив и без Вашего присутствия, Вы будете иметь право отменить постановление и вместе с ним и штраф в судебном порядке", — подчеркнул Юрий Айвазян.

