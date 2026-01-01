Видео
Україна
ТЦК отказал в снятии с розыска — в какой суд обращаться

ТЦК отказал в снятии с розыска — в какой суд обращаться

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 00:30
Снятие с розыска - где судиться с ТЦК
Военнообязанный гражданин в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Если территориальный центр комплектования отказал военнообязанному гражданину в оформлении отсрочки от мобилизации, он имеет право подать иск в суд. Этот процесс может затянуться на несколько месяцев или даже до полугода.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Не сняли с розыска — в суд

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как можно снять с себя розыск ТЦК, если сам территориальный центр комплектования этого не сделал.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в дальнейшем это возможно сделать только в судебном порядке, и объяснил, куда именно нужно обращаться.

"В случае, когда ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, надо обратиться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил ВО из Реестра", — отметил юрист.

Айвазян добавил, что по состоянию на сейчас уже есть положительная судебная практика по таким делам.

Как долго суд будет рассматривать иск против ТЦК

Адвокат объяснил, как долго подобные дела будут находиться в суде.

"Относительно сроков рассмотрения дела в суде, то надо рассчитывать минимум на два-три месяца в суде первой инстанции", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Впрочем, после решения суда первой инстанции еще возможна апелляция, поэтому в целом процесс может затянуться до полугодового срока.

суд мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
