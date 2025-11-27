Резерв+ не продовжив відстрочку батьку дитини з інвалідністю — що робити

ТЦК відмовив у відстрочці через дитину з інвалідністю — як діяти
Українець, який має дитину з інвалідністю до 18 років, зіткнувся з відмовою у продовженні відстрочки через застосунок "Резерв+". У повідомленні сервісу зазначили, що система знайшла інформацію про дитину, однак даних про інвалідність дитини у державних реєстрах немає. Чоловік запевняє, що попередні подання через ТЦК проходили без проблем, а соціальна служба підтвердила наявність відомостей у Центральній базі інвалідності.
Що робити в подібних ситуаціях пояснив адвокат Андрій Карпенко.
Що робити, якщо у системі немає даних про інвалідність дитини
З його слів, наприкінці жовтня 2025 року він звертався до органів соцзахисту, де спеціалісти перевірили інформацію й повідомили, що всі записи нібито були внесені. Попри це, 6 листопада "Резерв+" відмовив йому у продовженні відстрочки, зазначивши, що реєстри не містять підтвердження інвалідності дитини.
Чоловік також припустив, що проблемою міг стати дублікат свідоцтва про народження: оригінал документа має мати його дружина, яка перебуває за кордоном, тому він оформив дублікати для подання офіційних паперів.
Юрист, який відповів на запит, підтвердив: право на відстрочку у такій категорії громадян гарантоване державою, і наявність дитини з інвалідністю є законною та достатньою підставою для звільнення від мобілізації.
Юрист пояснює, що найбільш поширена причина відмови в "Резерв+" — відсутність або неповнота даних у державних реєстрах, навіть якщо людина має всі документи на руках. Система працює виключно з електронними базами, тому будь-яка неточність чи невнесена інформація призводить до автоматичної відмови.
Чи впливає на рішення про відстрочку наявність оригіналів документів
За його словами, дублікати свідоцтв про народження не є проблемою самі по собі, але якщо під час внесення нового документа сталася технічна помилка — система може "не побачити" дитину або її статус.
У таких випадках юрист радить:
- передусім оновити застосунок "Резерв+" до останньої версії та повторити запит;
- перевірити дані про дитину й інвалідність в Електронному кабінеті особи з інвалідністю;
- якщо інформації немає або вона неповна, звернутися до органу соцзахисту — саме вони мають доступ до реєстрів і можуть внести коректні записи швидше, ніж ЦНАП;
- у разі складних випадків перевірити серію та номер свідоцтва, реквізити медичних довідок, дати оглядів та актуальність інвалідності.
Юрист наголошує, що якщо строк дії документа про інвалідність закінчився й дитина не пройшла переогляд, система автоматично блокує можливість оформити відстрочку, і подати запит можна буде тільки після отримання нового документа МСЕК або медичного висновку.
Чи треба йти у ЦНАП, якщо відстрочка через інвалідність дитини не продовжилась
З огляду на затримку в електронних реєстрах чоловік звернувся до ЦНАП і подав паперові документи, щоб отримати відстрочку офіційно. Фахівець підтверджує: такий шлях абсолютно правильний, адже письмове рішення ТЦК гарантує наявність підтверджувального документа на руках, навіть якщо цифрові сервіси тимчасово працюють некоректно.
В такому випадку варто мати з собою такі документи:
- свідоцтво про народження або ID-картка дитини;
- РНОКПП дитини (якщо є);
- пенсійне посвідчення (якщо є);
- якщо дитина неповнолітня — медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);
- якщо дитина повнолітня — довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);
- РНОКПП одного з батьків;
- витяг про зареєстроване місце проживання.
Що робити, якщо в системі пропали дані
"У такому випадку фахівець ЦНАП або ОСЗН має перевірити дані разом з вами. Причина може бути у помилці введення. Перевірте серію та номер свідоцтва про народження, номер медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду та строк дії документа", — порадив адвокат.
