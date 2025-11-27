Відео
ТЦК відмовив у відстрочці через дитину з інвалідністю — як діяти

ТЦК відмовив у відстрочці через дитину з інвалідністю — як діяти

Дата публікації: 27 листопада 2025 00:30
Оновлено: 13:19
Резерв+ не продовжив відстрочку батьку дитини з інвалідністю — що робити
Люди в черзі у ЦНАП. Фото: соцмережі

Українець, який має дитину з інвалідністю до 18 років, зіткнувся з відмовою у продовженні відстрочки через застосунок "Резерв+". У повідомленні сервісу зазначили, що система знайшла інформацію про дитину, однак даних про інвалідність дитини у державних реєстрах немає. Чоловік запевняє, що попередні подання через ТЦК проходили без проблем, а соціальна служба підтвердила наявність відомостей у Центральній базі інвалідності.

Що робити в подібних ситуаціях пояснив адвокат Андрій Карпенко.

Читайте також:

Що робити, якщо у системі немає даних про інвалідність дитини

З його слів, наприкінці жовтня 2025 року він звертався до органів соцзахисту, де спеціалісти перевірили інформацію й повідомили, що всі записи нібито були внесені. Попри це, 6 листопада "Резерв+" відмовив йому у продовженні відстрочки, зазначивши, що реєстри не містять підтвердження інвалідності дитини.

Чоловік також припустив, що проблемою міг стати дублікат свідоцтва про народження: оригінал документа має мати його дружина, яка перебуває за кордоном, тому він оформив дублікати для подання офіційних паперів.

Юрист, який відповів на запит, підтвердив: право на відстрочку у такій категорії громадян гарантоване державою, і наявність дитини з інвалідністю є законною та достатньою підставою для звільнення від мобілізації.

Юрист пояснює, що найбільш поширена причина відмови в "Резерв+" — відсутність або неповнота даних у державних реєстрах, навіть якщо людина має всі документи на руках. Система працює виключно з електронними базами, тому будь-яка неточність чи невнесена інформація призводить до автоматичної відмови.

Чи впливає на рішення про відстрочку наявність оригіналів документів

За його словами, дублікати свідоцтв про народження не є проблемою самі по собі, але якщо під час внесення нового документа сталася технічна помилка — система може "не побачити" дитину або її статус.

У таких випадках юрист радить:

  • передусім оновити застосунок "Резерв+" до останньої версії та повторити запит;
  • перевірити дані про дитину й інвалідність в Електронному кабінеті особи з інвалідністю;
  • якщо інформації немає або вона неповна, звернутися до органу соцзахисту — саме вони мають доступ до реєстрів і можуть внести коректні записи швидше, ніж ЦНАП;
  • у разі складних випадків перевірити серію та номер свідоцтва, реквізити медичних довідок, дати оглядів та актуальність інвалідності.

Юрист наголошує, що якщо строк дії документа про інвалідність закінчився й дитина не пройшла переогляд, система автоматично блокує можливість оформити відстрочку, і подати запит можна буде тільки після отримання нового документа МСЕК або медичного висновку.

Чи треба йти у ЦНАП, якщо відстрочка через інвалідність дитини не продовжилась

З огляду на затримку в електронних реєстрах чоловік звернувся до ЦНАП і подав паперові документи, щоб отримати відстрочку офіційно. Фахівець підтверджує: такий шлях абсолютно правильний, адже письмове рішення ТЦК гарантує наявність підтверджувального документа на руках, навіть якщо цифрові сервіси тимчасово працюють некоректно.

В такому випадку варто мати з собою такі документи:

  • свідоцтво про народження або ID-картка дитини;
  • РНОКПП дитини (якщо є);
  • пенсійне посвідчення (якщо є);
  • якщо дитина неповнолітня — медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);
  • якщо дитина повнолітня — довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);
  • РНОКПП одного з батьків;
  • витяг про зареєстроване місце проживання.

Що робити, якщо в системі пропали дані

"У такому випадку фахівець ЦНАП або ОСЗН має перевірити дані разом з вами. Причина може бути у помилці введення. Перевірте серію та номер свідоцтва про народження, номер медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду та строк дії документа", — порадив адвокат.

Нагадаємо, в Україні з 1 листопада змінилися правила подання документів для оформлення відстрочки. Їх більше не подають до ТЦК.

Також юристи порадили, що робити, якщо людину силою доставили до ТЦК навіть попри оновлені військово-облікові дані.

діти інвалідність ЦНАП мобілізація відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
