Резерв+ не продлил отсрочку отцу ребенка с инвалидностью — что делать

Украинец, который имеет ребенка с инвалидностью до 18 лет, столкнулся с отказом в продлении отсрочки через приложение "Резерв+". В сообщении сервиса отметили, что система нашла информацию о ребенке, однако данных об инвалидности ребенка в государственных реестрах нет. Мужчина уверяет, что предыдущие представления через ТЦК проходили без проблем, а социальная служба подтвердила наличие сведений в Центральной базе инвалидности.

Что делать в подобных ситуациях объяснил адвокат Андрей Карпенко.

Что делать, если в системе нет данных об инвалидности ребенка

По его словам, в конце октября 2025 года он обращался в органы соцзащиты, где специалисты проверили информацию и сообщили, что все записи якобы были внесены. Несмотря на это, 6 ноября "Резерв+" отказал ему в продлении отсрочки, отметив, что реестры не содержат подтверждения инвалидности ребенка.

Мужчина также предположил, что проблемой мог стать дубликат свидетельства о рождении: оригинал документа должна иметь его жена, которая находится за границей, поэтому он оформил дубликаты для подачи официальных бумаг.

Юрист, который ответил на запрос, подтвердил: право на отсрочку у такой категории граждан гарантировано государством, и наличие ребенка с инвалидностью является законным и достаточным основанием для освобождения от мобилизации.

Юрист объясняет, что наиболее распространенная причина отказа в "Резерв+" — отсутствие или неполнота данных в государственных реестрах, даже если человек имеет все документы на руках. Система работает исключительно с электронными базами, поэтому любая неточность или невнесенная информация приводит к автоматическому отказу.

Влияет ли на решение об отсрочке наличие оригиналов документов

По его словам, дубликаты свидетельств о рождении не являются проблемой сами по себе, но если при внесении нового документа произошла техническая ошибка — система может "не увидеть" ребенка или его статус.

В таких случаях юрист советует:

прежде всего обновить приложение "Резерв+" до последней версии и повторить запрос;

проверить данные о ребенке и инвалидности в Электронном кабинете лица с инвалидностью;

если информации нет или она неполная, обратиться в орган соцзащиты - именно они имеют доступ к реестрам и могут внести корректные записи быстрее, чем ЦПАУ;

в случае сложных случаев проверить серию и номер свидетельства, реквизиты медицинских справок, даты осмотров и актуальность инвалидности.

Юрист отмечает, что если срок действия документа об инвалидности закончился и ребенок не прошел переосвидетельствование, система автоматически блокирует возможность оформить отсрочку, и подать запрос можно будет только после получения нового документа МСЭК или медицинского заключения.

Надо ли идти в ЦПАУ, если отсрочка из-за инвалидности ребенка не продлилась

Учитывая задержку в электронных реестрах, мужчина обратился в ЦПАУ и подал бумажные документы, чтобы получить отсрочку официально. Специалист подтверждает: такой путь абсолютно правильный, ведь письменное решение ТЦК гарантирует наличие подтверждающего документа на руках, даже если цифровые сервисы временно работают некорректно.

В таком случае стоит иметь с собой следующие документы:

свидетельство о рождении или ID-карту ребенка;

РНОКПП ребенка (если есть);

пенсионное удостоверение (если есть);

если ребенок несовершеннолетний — медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о);

если ребенок совершеннолетний — справка к акту осмотра МСЭК (форма № 157-1/о);

РНОКПП одного из родителей;

выписка о зарегистрированном месте проживания.

Что делать, если в системе пропали данные

"В таком случае специалист ЦПАУ или ОСЗН должен проверить данные вместе с вами. Причина может быть в ошибке ввода. Проверьте серию и номер свидетельства о рождении, номер медицинского заключения или справки МСЭК, даты осмотра и срок действия документа", — посоветовал адвокат.

Напомним, в Украине с 1 ноября изменились правила подачи документов для оформления отсрочки. Их больше не подают в ТЦК.

Также юристы посоветовали, что делать, если человека силой доставили в ТЦК даже несмотря на обновленные военно-учетные данные.