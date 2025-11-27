Видео
Главная ТЦК ТЦК отказал в отсрочке из-за ребенка с инвалидностью — что делать

ТЦК отказал в отсрочке из-за ребенка с инвалидностью — что делать

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 00:30
Резерв+ не продлил отсрочку отцу ребенка с инвалидностью — что делать
Люди в очереди в ЦПАУ. Фото: соцсети

Украинец, который имеет ребенка с инвалидностью до 18 лет, столкнулся с отказом в продлении отсрочки через приложение "Резерв+". В сообщении сервиса отметили, что система нашла информацию о ребенке, однако данных об инвалидности ребенка в государственных реестрах нет. Мужчина уверяет, что предыдущие представления через ТЦК проходили без проблем, а социальная служба подтвердила наличие сведений в Центральной базе инвалидности.

Что делать в подобных ситуациях объяснил адвокат Андрей Карпенко.

Читайте также:

Что делать, если в системе нет данных об инвалидности ребенка

По его словам, в конце октября 2025 года он обращался в органы соцзащиты, где специалисты проверили информацию и сообщили, что все записи якобы были внесены. Несмотря на это, 6 ноября "Резерв+" отказал ему в продлении отсрочки, отметив, что реестры не содержат подтверждения инвалидности ребенка.

Мужчина также предположил, что проблемой мог стать дубликат свидетельства о рождении: оригинал документа должна иметь его жена, которая находится за границей, поэтому он оформил дубликаты для подачи официальных бумаг.

Юрист, который ответил на запрос, подтвердил: право на отсрочку у такой категории граждан гарантировано государством, и наличие ребенка с инвалидностью является законным и достаточным основанием для освобождения от мобилизации.

Юрист объясняет, что наиболее распространенная причина отказа в "Резерв+" — отсутствие или неполнота данных в государственных реестрах, даже если человек имеет все документы на руках. Система работает исключительно с электронными базами, поэтому любая неточность или невнесенная информация приводит к автоматическому отказу.

Влияет ли на решение об отсрочке наличие оригиналов документов

По его словам, дубликаты свидетельств о рождении не являются проблемой сами по себе, но если при внесении нового документа произошла техническая ошибка — система может "не увидеть" ребенка или его статус.

В таких случаях юрист советует:

  • прежде всего обновить приложение "Резерв+" до последней версии и повторить запрос;
  • проверить данные о ребенке и инвалидности в Электронном кабинете лица с инвалидностью;
  • если информации нет или она неполная, обратиться в орган соцзащиты - именно они имеют доступ к реестрам и могут внести корректные записи быстрее, чем ЦПАУ;
  • в случае сложных случаев проверить серию и номер свидетельства, реквизиты медицинских справок, даты осмотров и актуальность инвалидности.

Юрист отмечает, что если срок действия документа об инвалидности закончился и ребенок не прошел переосвидетельствование, система автоматически блокирует возможность оформить отсрочку, и подать запрос можно будет только после получения нового документа МСЭК или медицинского заключения.

Надо ли идти в ЦПАУ, если отсрочка из-за инвалидности ребенка не продлилась

Учитывая задержку в электронных реестрах, мужчина обратился в ЦПАУ и подал бумажные документы, чтобы получить отсрочку официально. Специалист подтверждает: такой путь абсолютно правильный, ведь письменное решение ТЦК гарантирует наличие подтверждающего документа на руках, даже если цифровые сервисы временно работают некорректно.

В таком случае стоит иметь с собой следующие документы:

  • свидетельство о рождении или ID-карту ребенка;
  • РНОКПП ребенка (если есть);
  • пенсионное удостоверение (если есть);
  • если ребенок несовершеннолетний — медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о);
  • если ребенок совершеннолетний — справка к акту осмотра МСЭК (форма № 157-1/о);
  • РНОКПП одного из родителей;
  • выписка о зарегистрированном месте проживания.

Что делать, если в системе пропали данные

"В таком случае специалист ЦПАУ или ОСЗН должен проверить данные вместе с вами. Причина может быть в ошибке ввода. Проверьте серию и номер свидетельства о рождении, номер медицинского заключения или справки МСЭК, даты осмотра и срок действия документа", — посоветовал адвокат.

Напомним, в Украине с 1 ноября изменились правила подачи документов для оформления отсрочки. Их больше не подают в ТЦК.

Также юристы посоветовали, что делать, если человека силой доставили в ТЦК даже несмотря на обновленные военно-учетные данные.

дети инвалидность ЦПАУ мобилизация отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
