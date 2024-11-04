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ТЦК відмовив у відстрочці багатодітному батьку — що вирішив суд

4 листопада 2024 08:02
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків — ТЦК неналежним чином розглянув документи чоловіка й отримав наказ суду
Працівники ТЦК розглядають документи. Ілюстративне фото: ХОТЦК
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Одесі Територіальний центр комплектування (ТЦК) відмовив у наданні відстрочки від мобілізації багатодітному батьку. Дані про статус чоловіка не було внесено до системи "Оберіг".

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться про те, що чоловік був звільнений зі служби у Збройних силах України в травні 2023 року через наявність на утриманні трьох дітей, що підтверджено записом у його військовому квитку, завіреним відповідними підписами та печатками. Запис вказував, що позивач не підлягає призову під час мобілізації.

Проте у травні 2024 року, під час перевірки військово-облікових даних позивача в системі "Оберіг" на в’їзді до міста Ізмаїл, працівник ТЦК зазначив, що відстрочки в системі не зафіксовано.

Чоловік надав документи, що підтверджують його право на відстрочку, включно з посвідченням багатодітного батька та довідкою із сільради про місце проживання та утримання дітей. Він також відправив до військкомату відповідну заяву з підтверджуючими документами. Попри це, у червні 2024 року Територіальний центр комплектування листом повідомив його про відмову у наданні відстрочки, посилаючись на відсутність свідоцтв про народження дітей із зазначенням його батьківства.

Рішення суду

Суд встановив, що ТЦК був зобов'язаний належним чином розглянути заяву позивача й винести офіційне рішення — надання відстрочки або мотивовану відмову. Однак цього зроблено не було, а лист військкомату від 29 червня 2024 року не мав юридичної сили як офіційне рішення.

Таким чином, суд постановив, що ТЦК діяв протиправно, не ухваливши офіційного рішення за поданою заявою. Суд зобов’язав військкомат повторно розглянути заяву позивача та винести обґрунтоване рішення щодо надання або відмови у відстрочці, беручи до уваги всі надані документи та підтвердження.

Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Військовозобов'язаний успішно пройшов військово-лікарську комісію, проте до територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з'явився. 

А в Києві судили військовослужбовця, який працював на російських окупантів. Він фотографував об'єкти критичної інфраструктури, зокрема ТЦК та СП.

ТЦК та СП військовозобов'язані Одеса відстрочка мобілізація судові рішення

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