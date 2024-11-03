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Пройшов медогляд, але проігнорував ТЦК — як суд покарав чоловіка

3 листопада 2024 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Ухилення від мобілізації — як суд покарав чоловіка з Полтавщини
Козельщинський районний суд Полтавської області. Фото:
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Військовозобов'язаний успішно пройшов військово-лікарську комісію, проте до територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з'явився. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як стало відомо з судових матеріалів, уродженець села Приліпка Козельщинської громади Полтавської області пройшов військово-лікарську комісію у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки і його визнали придатним до служби. Чоловік неодружений, працює в місцевому агропідприємстві. 

Після цього військовозобов'язаний мав з’явитися для відправлення у військову частину, однак чоловік цього не зробив, що було кваліфіковане як ухилення від призову.

Рішення суду

У суді обвинувачений визнав провину та повідомив, що має хвору непрацездатну матір.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив обвинуваченому чотири роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на рік.

Триває термін на апеляційне оскарження рішення. 

Рішення суду
Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Закарпатті судили військовозобов'язаного — чоловік проігнорував повістку до територіального центру комплектування та вимогу пройти військово-лікарську комісію. 

Раніше Новини.LIVE писали, що СБУ та Нацполіція ліквідували чотири схеми для ухилянтів у кількох областях. Серед затриманих був також і власник приватного вишу.

суд ТЦК та СП ухилянти мобілізація Полтавська область судові рішення

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