Ухилення від мобілізації — як суд покарав чоловіка з Полтавщини

Пройшов медогляд, але проігнорував ТЦК — як суд покарав чоловіка
На Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Військовозобов'язаний успішно пройшов військово-лікарську комісію, проте до територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з'явився.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Як стало відомо з судових матеріалів, уродженець села Приліпка Козельщинської громади Полтавської області пройшов військово-лікарську комісію у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки і його визнали придатним до служби. Чоловік неодружений, працює в місцевому агропідприємстві.
Після цього військовозобов'язаний мав з’явитися для відправлення у військову частину, однак чоловік цього не зробив, що було кваліфіковане як ухилення від призову.
Рішення суду
У суді обвинувачений визнав провину та повідомив, що має хвору непрацездатну матір.
Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив обвинуваченому чотири роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на рік.
Триває термін на апеляційне оскарження рішення.
Нагадаємо, на Закарпатті судили військовозобов'язаного — чоловік проігнорував повістку до територіального центру комплектування та вимогу пройти військово-лікарську комісію.
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