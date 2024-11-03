Уклонение от мобилизации — как суд наказал мужчину с Полтавщины

Козельщинский районный суд Полтавской губернии. Фото:

В Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Военнообязанный успешно прошел военно-врачебную комиссию, однако в территориальный центр комплектования и социальной поддержки не явился.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как стало известно из судебных материалов, уроженец села Прилепка Козельщинской громады Полтавской области прошел военно-врачебную комиссию в территориальном центре комплектования и соцподдержки и его признали годным к службе. Мужчина не женат, работает в местном агропредприятии.

После этого военнообязанный должен был явиться для отправки в воинскую часть, однако мужчина этого не сделал, что было квалифицировано как уклонение от призыва.

Решение суда

В суде обвиняемый признал вину и сообщил, что имеет больную нетрудоспособную мать.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации и назначил обвиняемому четыре года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на год.

Продолжается срок на апелляционное обжалование решения.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Закарпатье осудили военнообязанного — мужчина проигнорировал повестку в территориальный центр комплектования и требование пройти военно-врачебную комиссию.

Ранее Новини.LIVE писали, что СБУ и Нацполиция ликвидировали четыре схемы для уклонистов в нескольких областях. Среди задержанных был также владелец частного вуза.