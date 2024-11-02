У Києві засудили військового за співпрацю з окупантами за гроші

Соломʼянський районний суд. Фото: пресслужба суду

У Києві судили військовослужбовця, який працював на російських окупантів. Він фотографував об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, ТЦК та СП.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що військовий служив за контрактом на посаді контролера пергового відділення другого взводу контролерів спеціальної комендатури військової частини у столиці.

Він разом з іншою особою розробив план спільних дій по збору інформації про позиції українських військовослужбовців, обʼєктів важливої критичної інфраструктури та передачі ворожим спецслужбам. У січні 2023 року чоловік знімав будівлю теплостанції та поставив мітку на Google maps, а його спільник переслав це російському куратору.

А вже 11 лютого йому надійшло завдання зібрати інформацію щодо ТЦК та СП за певними адресами, яке було виконано наступного дня — сфотографував та повідомив кількість військових.

Рішення суду

Під час суду чоловік повністю визнав свою провину та розповів, що погодився на прохання свого знайомого збирати і передавати інформацію щодо позицій військових ЗСУ за грошову винагороду, яку отримував на картку.

Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, у Львові судили військовослужбовця, який тричі здійснив самовільне залишення частини.

Також ми писали, що у Харкові чоловік збирав та поширював інформацію про переміщення, рух та розташування українських військових.