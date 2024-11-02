В Киеве осудили военного за сотрудничество с оккупантами за деньги

Соломенский районный суд. Фото: пресс-служба суда

В Киеве судили военнослужащего, работавшего на российских оккупантов. Он фотографировал объекты критической инфраструктуры, в частности ТЦК и СП.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что военный служил по контракту в должности контролера пергового отделения второго взвода контролеров специальной комендатуры воинской части в столице.

Он вместе с другим лицом разработал план совместных действий по сбору информации о позициях украинских военнослужащих, объектов важной критической инфраструктуры и передаче вражеским спецслужбам. В январе 2023 года мужчина снимал здание теплостанции и поставил метку на Google maps, а его сообщник переслал это российскому куратору.

А уже 11 февраля ему поступило задание собрать информацию о ТЦК и СП по определенным адресам, которое он выполнил на следующий день — сфотографировал и сообщил количество военных.

Решение суда

Во время суда мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что согласился по просьбе своего знакомого собирать и передавать информацию о позициях военных ВСУ за денежное вознаграждение, которое получал на карточку.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, во Львове судили военнослужащего, трижды осуществившего самовольное оставление части.

Также мы писали, что в Харькове мужчина собирал и распространял информацию о перемещении, движении и расположении украинских военных.