Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов — ТЦК неправильно рассмотрел документы мужчины и получил приказ суда

Сотрудники ТЦК рассматривают документы. Иллюстративное фото: ХОТЦК

В Одессе Территориальный центр комплектования (ТЦК) отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации многодетному отцу. Данные о статусе мужчины не были внесены в систему "Оберіг".

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что мужчина был уволен со службы в Вооруженных силах Украины в мае 2023 года из-за наличия на содержании трех детей, что подтверждено записью в его военном билете, заверенной соответствующими подписями и печатями. Запись указывала, что истец не подлежит призыву во время мобилизации.

Однако в мае 2024 года, во время проверки военно-учетных данных истца в системе "Оберіг" на въезде в город Измаил, работник ТЦК отметил, что отсрочка в системе не зафиксирована.

Мужчина предоставил документы, подтверждающие его право на отсрочку, включая удостоверение многодетного отца и справку из сельсовета о месте жительства и содержания детей. Он также отправил в военкомат соответствующее заявление с подтверждающими документами. Несмотря на это, в июне 2024 года Территориальный центр комплектования письмом уведомил его об отказе в предоставлении отсрочки, ссылаясь на отсутствие свидетельств о рождении детей с указанием его отцовства.

Решение суда

Суд установил, что ТЦК обязан был надлежащим образом рассмотреть заявление истца и вынести официальное решение — предоставление отсрочки или мотивированный отказ. Однако это сделано не было, а письмо военкомата от 29 июня 2024 года не имело юридической силы как официальное решение.

Таким образом суд постановил, что ТЦК действовал противоправно, не приняв официального решения по поданному заявлению. Суд обязал военкомат повторно рассмотреть заявление истца и вынести обоснованное решение о предоставлении или отказе в отсрочке, принимая во внимание все представленные документы и подтверждения.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Военнообязанный успешно прошел военно-врачебную комиссию, однако в территориальный центр комплектования и социальной поддержки не явился.

А в Киеве судили военнослужащего, работавшего на российских оккупантов. Он фотографировал объекты критической инфраструктуры, в частности ТЦК и СП.