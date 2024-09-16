ТЦК відмовив у бронюванні працівнику "Укрпошти"

Засідання суду. Фото: УНІАН

У Дніпропетровську територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відмовив співробітнику "Укрпошти" у відстрочці від мобілізації. Суд подовжив чоловіку бронювання до листопада цього року.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Чоловік звернувся з позовом до ТЦК, в якому просив визнати протиправною бездіяльність ТЦК щодо незарахування його на спеціальний військовий облік на підставі наказу Мінекономіки про бронювання.

Окрім того, чоловік просив зобов`язати ТЦК прийняти рішення щодо надання відстрочки від призову за мобілізацією на підставі закону про мобілізацію.

В обґрунтування вказав, що у січні 2024 року отримав повістку та прибув до ТЦК для оновлення особистих даних військового обліку та надання витягу з наказу Мінекономіки про свою відстрочку від мобілізації. Після чого відповідачем позивачу була надано направлення на ВЛК.

Після проходження ВЛК чоловік був визнаний придатним до військової служби у небойових частинах. Наприклад, підрозділах постачання, логістики або охорони.

Чоловік надав ТЦК витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від мобілізації, проте, незважаючи на це, отримав повістку на відправку до військової частини на 27 травня.

Позивачем було зауважено, що його не впустили у приміщення ТЦК, не прийняли документи та не повернули незаконно вилучений військовий квиток. Тільки після наполегливих вимог вийшла представник канцелярії та прийняла вищеназвані документи.

Що вирішив суд

Судом встановлено, що відповідно до витягу з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного позивачу було надано відстрочку до 28.10.2024.

Дослідивши письмові докази по справі, суд зазначає, що визначена чинним законодавством процедура бронювання військовозобов`язаних АТ "Укрпошта" була дотримана.

Також вищезазначеними нормами чинного законодавства не встановлено жодного обмеження щодо бронювання позивача. Таким чином, позивач мав відстрочку як заброньований працівник "Укрпошти".

Суд також зазначив, що порушення права позивача на відстрочку проявилось у бездіяльності відповідача щодо надання такої відстрочки, а тому, саме така бездіяльність є протиправною.