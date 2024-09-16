ТЦК отказал в бронировании работнику "Укрпочты"

Заседание суда. Фото: УНИАН

В Днепропетровске территориальный центр комплектования и социальной поддержки отказал сотруднику "Укрпочты" в отсрочке мобилизации. Суд продлил мужчине бронирование до ноября этого года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Мужчина обратился с иском к ТЦК, в котором просил признать противоправным бездействие ТЦК по незачислению его на специальный военный учет на основании приказа Минэкономики о бронировании.

Кроме того, мужчина просил обязать ТЦК принять решение о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации на основании закона о мобилизации.

В обоснование указал, что в январе 2024 получил повестку и прибыл в ТЦК для обновления личных данных военного учета и предоставления выписки из приказа Минэкономики о своей отсрочке от мобилизации. После чего ответчиком истцу было предоставлено направление на ВЛК.

После прохождения ВЛК мужчина был признан годным для военной службы в небоевых частях. Например, подразделениях снабжения, логистики или охраны.

Мужчина предоставил ТЦК выписку из приказа Минэкономики об отсрочке от мобилизации, однако, несмотря на это, получил повестку на отправку в воинскую часть на 27 мая.

Истецом было отмечено, что его не пустили в помещение ТЦК, не приняли документы и не вернули незаконно изъятый военный билет. Только после упорных требований вышла представитель канцелярии и приняла вышеназванные документы.

Что решил суд

Судом установлено, что в соответствии с выпиской из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного истцу была предоставлена отсрочка до 28.10.2024.

Исследовав письменные доказательства, суд отмечает, что определенная действующим законодательством процедура бронирования военнообязанных АО "Укрпочта" была соблюдена.

Также вышеупомянутыми нормами действующего законодательства не установлено никаких ограничений по бронированию истца. Таким образом, истец имел отсрочку как забронированный работник "Укрпочты".

Суд также отметил, что нарушение права истца на отсрочку проявилось в бездействии ответчика относительно предоставления такой отсрочки, а потому именно такое бездействие является противоправным.