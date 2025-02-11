Суд скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки брату загиблого воїна

Молоток судді. Фото: Depositphotos

Житель Хмельницької області подав позов проти ТЦК. Брат чоловіка загинув на війні, але центр комплектування відмовив йому у наданні відстрочки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Брат загиблого військового звернувся до суду в Хмельницькому. Чоловік подав в ТЦК документи для отримання відстрочки, але йому відмовили. Позивач просив суд скасувати відмову, оскільки вважав її незаконною.

Підставою для надання відстрочки від мобілізації була загибель брата чоловіка, який проходив службу в Донецькій області. До заяви позивач долучив потрібні документи, але комісія при ТЦК відмовила йому у наданні відстрочки. Обґрунтували це відсутністю документів, але яких саме, не зазначили.

Рішення суду

Суд визнав протиправною відмову ТЦК у наданні відстрочки. Рішення комісії скасували та зобов'язали центр комплектування повторно розглянути документи з врахуванням висновків суду.

Нагадаємо, у Львівській області суд розглянув справу щодо відмови у звільненні військовослужбовцю. Чоловік подав на військову частину.

Також на Львівщині судили військовослужбовця, який двічі самовільно залишив частину. Він пояснив такий вчинок тим, що хотів побачитися із сім'єю.