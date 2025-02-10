Військовий подав до суду на частину, бо йому відмовили у звільненні - деталі

Військові в ТЦК. Ілюстративне фото: armyinform

У Львівській області військовослужбовець подав до суду на військову частину. Йому відмовили у звільненні зі служби для догляду за дружиною з інвалідністю.

Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У жовтні 2024 року військовий подав рапорт командиру частини щодо звільнення з військової служби. Його дружині МСЕК встановила другу групу інвалідності, а лікарсько-консультативна комісія рекомендувала постійний сторонній догляд. Однак військова частина відмовила йому в цьому.

Там пояснили для суду, що воїн не зміг довести потребу дружини у постійному догляді. Водночас в суді з'ясували, що у висновку ЛКК міститься позначка, що дружина "потребує постійної сторонньої допомоги" в зв'язку з другою групою інвалідності. Таким чином він має достатні підстави для звільнення зі служби.

Рішення суду

Суд задовольнив позов військового та визнав дії військової частини протиправними, командування зобов’язали схвалити звільнення військового зі служби.

Нагадаємо, у Львові судили військового за подвійне СЗЧ. Чоловік пояснив, що йому не давали відпустку, а він "хотів до родини".

Також ми писали, що на Львівщині судили військовозобов'язаного, який втік з місцевого ТЦК.