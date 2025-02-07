Чоловік отримав повістку і втік із ТЦК — який вирок суду

Суд виносить рішення. Ілюстративне фото: depositphotos

У Львівській області чоловік отримав повістку, але ухилився від військової служби. Суд призначив йому умовний термін покарання.

Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що мешканця Львівщини визнали придатним до мобілізації. Проте він втік з місцевого ТЦК, щоб уникнути військової служби.

Під час суду чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "пройшовши військово-лікарську комісію та отримавши повістку про відправлення того ж дня у розпорядження командира військової частини для проходження військової служби, ухилився від призову через страх за своє життя під час служби у воєнний час".

Що вирішив суд

Взявши до уваги всі обставини справи, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову. Його засудили до трьох років позбавлення волі. При цьому реальний вирок було замінено на один рік іспитового терміну.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок нацгвардійцю, який на замовлення російських агентів підпалив три автомобілі військовослужбовців ЗСУ.

Також ми повідомляли, що в Полтавській області обрали покарання для чоловіка, який ухилився від мобілізації, однак перерахував кошти на потреби ЗСУ.