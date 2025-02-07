Мужчина получил повестку и сбежал из ТЦК - какой приговор суда

Суд выносит решение. Иллюстративное фото: depositphotos

Во Львовской области мужчина получил повестку, но уклонился от военной службы. Суд назначил ему условный срок наказания.

Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что жителя Львовщины признали пригодным к мобилизации. Однако он сбежал из местного ТЦК, чтобы избежать военной службы.

Во время суда мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что "пройдя военно-врачебную комиссию и получив повестку об отправке в тот же день в распоряжение командира воинской части для прохождения военной службы, уклонился от призыва из-за страха за свою жизнь во время службы в военное время".

Что решил суд

Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва. Его приговорили к трем годам лишения свободы. При этом реальный приговор был заменен на один год испытательного срока.

Напомним, в Харькове вынесли приговор нацгвардейцу, который по заказу российских агентов поджег три автомобиля военнослужащих ВСУ.

Также мы сообщали, что в Полтавской области избрали наказание для мужчины, который уклонился от мобилизации, однако перечислил средства на нужды ВСУ.