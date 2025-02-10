Военный подал в суд на часть, потому что ему отказали в увольнении - детали

Военные в ТЦК. Иллюстративное фото: armyinform

Во Львовской области военнослужащий подал в суд на воинскую часть. Ему отказали в увольнении со службы для ухода за женой с инвалидностью.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В октябре 2024 года военный подал рапорт командиру части об увольнении с военной службы. Его жене МСЭК установила вторую группу инвалидности, а врачебно-консультативная комиссия рекомендовала постоянный посторонний уход. Однако воинская часть отказала ему в этом.

Там объяснили для суда, что воин не смог доказать потребность жены в постоянном уходе. В то же время в суде выяснили, что в заключении ВКК содержится отметка, что жена "нуждается в постоянной посторонней помощи" в связи со второй группой инвалидности. Таким образом он имеет достаточные основания для увольнения со службы.

Решение суда

Суд удовлетворил иск военного и признал действия воинской части противоправными, командование обязали одобрить увольнение военного со службы.

Напомним, во Львове судили военного за двойное СЗЧ. Мужчина объяснил, что ему не давали отпуск, а он "хотел к семье".

Также мы писали, что на Львовщине судили военнообязанного, который сбежал из местного ТЦК.