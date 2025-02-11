Суд отменил отказ ТЦК в предоставлении отсрочки брату погибшего воина

Молоток судьи. Фото: Depositphotos

Житель Хмельницкой области подал иск против ТЦК. Брат мужчины погиб на войне, но центр комплектования отказал ему в предоставлении отсрочки.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Брат погибшего военного обратился в суд в Хмельницком. Мужчина подал в ТЦК документы для получения отсрочки, но ему отказали. Истец просил суд отменить отказ, поскольку считал его незаконным.

Основанием для предоставления отсрочки от мобилизации была гибель брата мужчины, который проходил службу в Донецкой области. К заявлению истец приобщил необходимые документы, но комиссия при ТЦК отказала ему в предоставлении отсрочки. Обосновали это отсутствием документов, но каких именно, не указали.

Решение суда

Суд признал противоправным отказ ТЦК в предоставлении отсрочки. Решение комиссии отменили и обязали центр комплектования повторно рассмотреть документы с учетом выводов суда.

Напомним, во Львовской области суд рассмотрел дело об отказе в увольнении военнослужащему. Мужчина подал на воинскую часть.

Также на Львовщине судили военнослужащего, который дважды самовольно оставил часть. Он объяснил такой поступок тем, что хотел увидеться с семьей.