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На Рівненщині чоловіки напали та побили працівників ТЦК

11 лютого 2025 19:35
Аркадій Пастула - Редактор
У Рівненській області чоловіки побили працівників ТЦК — що відомо
Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото ілюстративне: УНІАН
Аркадій Пастула - Редактор

В одному з районів Рівненської області чоловіки мобілізаційного віку напали на військовослужбовців Територіального центру комплектування. Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів.

Про це повідомила пресслужба Рівненського обласного ТЦК та СП у Facebook у вівторок, 11 лютого.

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Напад на працівників ТЦК

Чоловіки нанесли їм тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку. На місце події прибули додаткові екіпажі поліції та медики. Наразі життю та здоровʼю працівників ТЦК нічого не загрожує. Правоохоронці проводять необхідні слідчо-оперативні дії стосовно порушників.

У ТЦК наголосили, що нападники обовʼязково будуть притягнуті до відповідальності. Їх оголосили в розшук, оскільки вони втекли з місця події.

"Доводимо до відома громадян, що відповідно до Кримінального Кодексу України громадяни України за вчинення правопорушень несуть кримінальну відповідальність", — йдеться у повідомленні.

Згідно з вимогами статті 114-1, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Якщо це діяння спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, покарання передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121) карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

А умисне знищення або пошкодження (стаття 194) чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, карається штрафом від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

"Вкотре нагадуємо громадянам України мобілізаційного віку про необхідність своєчасного оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом", — йдеться у повідомленні.

Людей закликають не керуватися емоціями, а послуговуватися здоровим глуздом.

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Допис Рівненського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот
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Допис Рівненського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, військовий Олександр Матяш заявив, що негативний образ ТЦК створюють російські ІПСО та маніпуляції. 

Також у Києві судили чоловіка, який нецензурно ображав поліцейських та працівників ТЦК під час перевірки його військово-облікових документів.

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