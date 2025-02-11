В Ровенской области мужчины избили работников ТЦК — что известно

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото иллюстративное: УНИАН

В одном из районов Ровенской области мужчины мобилизационного возраста напали на военнослужащих Территориального центра комплектования. Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов.

Об этом сообщила пресс-служба Ровенского областного ТЦК и СП в Facebook во вторник, 11 февраля.

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Мужчины нанесли им телесные повреждения и повредили военную технику. На место происшествия прибыли дополнительные экипажи полиции и медики. Сейчас жизни и здоровью сотрудников ТЦК ничего не угрожает. Правоохранители проводят необходимые следственно-оперативные действия в отношении нарушителей.

В ТЦК отметили, что нападавшие в обязательном порядке будут привлечены к ответственности. Их объявили в розыск, поскольку они скрылись с места происшествия.

"Доводим до сведения граждан, что в соответствии с Уголовным Кодексом Украины граждане Украины за совершение правонарушений несут уголовную ответственность", — говорится в сообщении.

Согласно требованиям статьи 114-1, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Если это деяние повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, наказание предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Умышленное тяжкое телесное повреждение (статья 121) наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

А умышленное уничтожение или повреждение (статья 194) чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, наказывается штрафом от 1 тысячи до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 120 до 240 часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

"Еще раз напоминаем гражданам Украины мобилизационного возраста о необходимости своевременного обновления учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом", — говорится в сообщении.

Людей призывают не руководствоваться эмоциями, а пользоваться здравым смыслом.

Пост Ровенского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

Пост Ровенского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, военный Александр Матяш заявил, что негативный образ ТЦК создают российские ИПСО и манипуляции.

Также в Киеве судили мужчину, который нецензурно оскорблял полицейских и работников ТЦК во время проверки его военно-учетных документов.