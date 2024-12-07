На Хмельниччині чоловік виграв суд в ТЦК через відмову у відстрочці

Молоток судді. Фото: Freepik

Хмельницький окружний адміністративний суд визнав незаконною бездіяльність Територіального центру комплектування (ТЦК). Там проігнорували заяву на відстрочку від військовозобов'язаного чоловіка.

Про це йдеться у вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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ТЦК проігнорував заяву про відстрочку

Військовозобов’язаний чоловік, чия дружина має другу групу інвалідності, надіслав необхідні документи поштою, але відповіді від ТЦК не отримав.

У рішенні, опублікованому в реєстрі судових рішень, зазначено, що заявник вимагав розгляду його документів, оскільки вважав відмову діяти з боку ТЦК протиправною. Він наполягав, що комісія повинна була розглянути заяву й ухвалити рішення у визначені законом терміни.

Представник ТЦК не подав пояснень і не скористався можливістю надати відкликання на позовну заяву. Суддя, розглянувши матеріали справи, встановив, що заява, надіслана наприкінці серпня 2024 року, не була розглянута у семиденний термін, як це передбачено законодавством.

Через невиконання своїх обов’язків ТЦК суд визнав його бездіяльність протиправною та зобов’язав розглянути документи заявника. Наразі це рішення може бути оскаржене.

Нагадаємо, аналогічний випадок трапився й на Волині, де чоловіку також ТЦК не надало відповідь на заяву щодо відстрочки.

А у Чернігівській області покарали жінку, яка повідомляла у соцмережах про місця, де працюють представники ТЦК та СП.