Відстеження працівників ТЦК через Telegram — жінка отримала судовий вирок

Застосунок Telegram. Фото: Новини.LIVE

На Чернігівщині жінка через популярний месенджер повідомляла про місця перебування працівників Територіального центру комплектування (ТЦК). Це допомагало чоловікам уникнути виклику до військкомату.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що жінка в Telegram-каналі поширювала інформацію про місця дислокації та переміщення військовослужбовців, які проводили мобілізаційні заходи в одному з сіл Чернігівської області.

Зокрема, вона опублікувала кілька повідомлень, що вказували на місцезнаходження груп оповіщення військовозобов'язаних, таким чином допомагаючи ухилятися від мобілізації тим, хто цього прагнув.

Під час судового засідання обвинувачена свою вину визнала повністю та уклала угоду з прокурором.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, затвердив угоду підсудної з прокурором.

Жінку визнали винуватою у вчиненні кримінального правопорушення і призначили їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Але реальний термін ув'язнення замінили іспитовим строком терміном на один рік.

Нагадаємо, в Чернігові пенсіонерка виправдовувала російську агресію у приватних розмовах зі своєю сусідкою. Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання.

А в Ковелі місцева мешканка приєдналася до мітингу біля будівлі територіального центру комплектування та агітувала за її підпал. Суд визнав жінку винною та призначив покарання.