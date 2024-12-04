Отслеживание работников ТЦК через Telegram — женщина получила судебный приговор

Приложение Telegram. Фото: Новини.LIVE

В Черниговской области женщина через популярный мессенджер сообщала о местах пребывания работников Территориального центра комплектования (ТЦК). Это помогало мужчинам избежать вызова в военкомат.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на портале Опендатабот.

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Детали дела

В материалах суда указано, что женщина в Telegram-канале распространяла информацию о местах дислокации и перемещении военнослужащих, проводивших мобилизационные мероприятия в одном из сел Черниговской области.

В частности, она опубликовала несколько сообщений, указывающих на местонахождение групп оповещения военнообязанных, таким образом помогая уклоняться от мобилизации тем, кто к этому стремился.

Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину полностью и заключила соглашение с прокурором.

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, утвердил соглашение подсудимого с прокурором.

Женщину признали виновной в совершении уголовного правонарушения и назначили ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. Но реальный срок заключения был заменен испытательным сроком сроком на один год.

Напомним, в Чернигове пенсионерка оправдывала российскую агрессию в приватных разговорах со своей соседкой. Суд признал женщину виновной и назначил наказание.

А в Ковеле местная жительница присоединилась к митингу возле здания территориального центра комплектования и агитировала за ее поджог. Суд признал женщину виновной и назначил наказание.