В Хмельницкой области мужчина выиграл суд в ТЦК из-за отказа в отсрочке

Молоток судьи. Фото: Freepik

Хмельницкий окружной административный суд признал незаконным бездействие Территориального центра комплектования (ТЦК). Там проигнорировали заявление на отсрочку от военнообязанного мужчины.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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ТЦК проигнорировал заявление об отсрочке

Военнообязанный мужчина, чья жена имеет вторую группу инвалидности, направил необходимые документы по почте, но ответа от ТЦК не получил.

В решении, опубликованном в реестре судебных решений, указано, что заявитель требовал рассмотрения его документов, поскольку счел отказ действовать со стороны ТЦК противоправным. Он настаивал, что комиссия должна была рассмотреть заявление и принять решение в установленные законом сроки.

Представитель ТЦК не дал объяснений и не воспользовался возможностью предоставить отзыв на исковое заявление. Судья, рассмотрев материалы дела, установил, что заявление, отправленное в конце августа 2024 года, не было рассмотрено в семидневный срок, как это предусмотрено законодательством.

Из-за невыполнения своих обязанностей ТЦК суд признал его бездействие противоправным и обязал рассмотреть документы заявителя. Пока это решение может быть обжаловано.

Напомним, аналогичный случай произошел и на Волыни, где мужчине также ТЦК не предоставило ответ на заявление об отсрочке.

А в Черниговской области наказали женщину, которая сообщала в соцсетях о местах, где работают представители ТЦК и СП.