В Хмельницкой области мужчина выиграл суд в ТЦК из-за отказа в отсрочке

ТЦК отказало в рассмотрении заявления на отсрочку — что решил суд
Хмельницкий окружной административный суд признал незаконным бездействие Территориального центра комплектования (ТЦК). Там проигнорировали заявление на отсрочку от военнообязанного мужчины.
Об этом говорится в приговоре, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.
ТЦК проигнорировал заявление об отсрочке
Военнообязанный мужчина, чья жена имеет вторую группу инвалидности, направил необходимые документы по почте, но ответа от ТЦК не получил.
В решении, опубликованном в реестре судебных решений, указано, что заявитель требовал рассмотрения его документов, поскольку счел отказ действовать со стороны ТЦК противоправным. Он настаивал, что комиссия должна была рассмотреть заявление и принять решение в установленные законом сроки.
Представитель ТЦК не дал объяснений и не воспользовался возможностью предоставить отзыв на исковое заявление. Судья, рассмотрев материалы дела, установил, что заявление, отправленное в конце августа 2024 года, не было рассмотрено в семидневный срок, как это предусмотрено законодательством.
Из-за невыполнения своих обязанностей ТЦК суд признал его бездействие противоправным и обязал рассмотреть документы заявителя. Пока это решение может быть обжаловано.
Напомним, аналогичный случай произошел и на Волыни, где мужчине также ТЦК не предоставило ответ на заявление об отсрочке.
А в Черниговской области наказали женщину, которая сообщала в соцсетях о местах, где работают представители ТЦК и СП.
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