Голова ВЛК може змінити категорію придатності військовозобов'язаного і зазвичай у бік придатності до служби

Військовозобов'язаний в кабінеті ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Визначення категорії придатності до військової служби є вирішальним етапом для кожного громадянина, який підлягає призову. Проте юристи звітують, що зараз все більше випадків, коли на ВЛК військовозобов'язаного визнають не таким вже й хворим, підвищуючи його шанс для мобілізації.

Про це повідомляється на юридичному порталі Юристи.UA.

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Згідно з поясненнями адвоката Юрія Айвазяна, ВЛК має за мету об'єктивну оцінку фізичного та психічного стану особи для присвоєння однієї з категорій придатності.

А саме:

А (придатний до служби);

Б (придатний з обмеженнями);

В (обмежено придатний у мирний час);

Г (тимчасово непридатний);

Д (непридатний до служби).

Зазначається, що голова ВЛК відіграє ключову роль у цьому процесі, оскільки наділений повноваженнями не лише визначити початкову категорію придатності, а й згодом її змінити залежно від стану здоров'я військовозобов'язаного.

Адвокат В'ячеслав Кирда підкреслює, що така практика зміни категорії зазвичай не пов'язана з покращенням стану здоров'я. Навпаки, відбувається перегляд висновків у бік підвищення ймовірності мобілізації.

У зв'язку з цим експерти радять ретельно перевіряти документи та висновки ВЛК. У разі незгоди з рішенням рекомендується звернутися до незалежних медичних експертів та підготувати документи для апеляції чи судового оскарження.

Раніше ми пояснювали, чи має право ТЦК та СП викликати військовозобов'язаного на ВЛК телефоном.

Також дізнавайтеся, чи передбачена відповідальність, якщо військовозобов’язаний самостійно створив електронне направлення на військово-лікарську комісію, але не з'явився для проходження медогляду.