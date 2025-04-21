Председатель ВВК может изменить категорию пригодности военнообязанного и обычно в сторону пригодности к службе

Военнообязанный в кабинете ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Определение категории годности к военной службе является решающим этапом для каждого гражданина, подлежащего призыву. Однако юристы отчитываются, что сейчас все больше случаев, когда на ВВК военнообязанного признают не таким уж и больным, повышая его шанс для мобилизации.

Об этом сообщается на юридическом портале Юристы.UA.

Реклама

Читайте также:

Что сейчас происходит в ВВК

Согласно объяснениям адвоката Юрия Айвазяна, ВВК имеет целью объективную оценку физического и психического состояния лица для присвоения одной из категорий годности.

А именно:

А (годен к службе);

Б (годен с ограничениями);

В (ограниченно годен в мирное время);

Г (временно непригоден);

Д (непригоден к службе).

Отмечается, что председатель ВВК играет ключевую роль в этом процессе, поскольку наделен полномочиями не только определить начальную категорию годности, но и впоследствии ее изменить в зависимости от состояния здоровья военнообязанного.

Адвокат Вячеслав Кирда подчеркивает, что такая практика изменения категории обычно не связана с улучшением состояния здоровья. Наоборот, происходит пересмотр выводов в сторону повышения вероятности мобилизации.

В связи с этим эксперты советуют тщательно проверять документы и выводы ВВК. В случае несогласия с решением рекомендуется обратиться к независимым медицинским экспертам и подготовить документы для апелляции или судебного обжалования.

Ранее мы объясняли, имеет ли право ТЦК и СП вызвать военнообязанного на ВВК по телефону.

Также узнавайте, предусмотрена ли ответственность, если военнообязанный самостоятельно создал электронное направление на военно-врачебную комиссию, но не явился для прохождения медосмотра.