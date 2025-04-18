Штраф за непроходження ВЛК — кому загрожує у квітні та що зміниться

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні під час воєнного стану усі військовозобов'язані мають пройти військово-лікарську комісію. За ігнорування направлення на ВЛК загрожує штраф. Для однієї з категорій українців вже незабаром відповідальність посилять.

Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, кого сьогодні можуть оштрафувати за непроходження ВЛК та що зміниться для деяких громадян.

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Під час воєнного стану усі призовники, військовозобов'язані й резервісти зобов'язані проходити медичний огляд за направленням ТЦК та СП, нагадала адвокатка.

Тож станом на сьогодні порушниками в контексті непроходження ВЛК вважаються лише ті громадяни, яких ТЦК та СП направив на ВЛК, а вони медогляд не пройшли. Якщо ж направлення не було, то військовозобов'язаний нічого не порушив, і не може бути ніякої відповідальності. Але вже влітку ситуація дещо зміниться.

Для кого посилять відповідальність за непроходження ВЛК

Військовозобов'язані українці, які раніше мали статус обмежено придатних, до 5 червня 2025 року мають самостійно ініціювати проходження ВЛК, не чекаючи повістку від територіального центру комплектації та соціальної підтримки.

Направлення на ВЛК такі особи можуть отримати одним зі способів:

відвідавши ТЦК та СП;

згенерувавши документ в застосунку "Резерв+".

Цей обов'язок не стосується осіб з інвалідністю.

До вищезазначеної дати особи, які раніше мали статус обмежено придатних, але не ініціювали проходження ВЛК, не вважатимуться порушниками. Надалі за невиконання цього обов'язку їх зможуть притягувати до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

Тобто з 6 червня 2025 року за непроходження медогляду зможуть штрафувати:

військовозобов'язаних, які проігнорували направлення на ВЛК від ТЦК та СП;

осіб, які раніше мали статус обмежено придатних і самостійно не звернулися до ТЦК та СП для проходження ВЛК до 5 червня 2025 року.

В усіх інших випадках накладення штрафів за непроходження ВЛК є неправомірним, і така постанова ТЦК та СП може бути оскаржена в судовому порядку, наголосила Дар'я Тарасенко.

Яка сума штрафу за ігнорування ВЛК

Розмір штрафу за непроходження ВЛК може складати від 17 000 до 25 500 грн, а разі своєчасної несплати штрафу — може сягати 56 000 грн.

Однак якщо у військовозобов'язаного є поважна причина пропуску строку (наприклад, стан здоров’я чи інші обставини), штраф може бути скасований рішенням начальника ТЦК та СП.

Раніше ми пояснювали, чи має право ТЦК та СП викликати військовозобов'язаного на ВЛК телефоном.

Також дізнавайтеся, чи передбачена відповідальність, якщо військовозобов’язаний самостійно створив електронне направлення на військово-лікарську комісію, але не з'явився для проходження медогляду.