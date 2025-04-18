Штраф за непрохождение ВВК — кому грозит в апреле и что изменится

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине во время военного положения все военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию. За игнорирование направления на ВВК грозит штраф. Для одной из категорий украинцев уже вскоре ответственность усилят.

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, кого сегодня могут оштрафовать за непрохождение ВВК и что изменится для некоторых граждан.

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Во время военного положения все призывники, военнообязанные и резервисты обязаны проходить медицинский осмотр по направлению ТЦК и СП, напомнила адвокат.

Поэтому на сегодня нарушителями в контексте непрохождения ВВК считаются только те граждане, которых ТЦК и СП направил на ВВК, а они медосмотр не прошли. Если же направления не было, то военнообязанный ничего не нарушил, и не может быть никакой ответственности. Но уже летом ситуация несколько изменится.

Для кого усилят ответственность за непрохождение ВВК

Военнообязанные украинцы, которые ранее имели статус ограниченно пригодных, до 5 июня 2025 года должны самостоятельно инициировать прохождение ВВК, не дожидаясь повестки от территориального центра комплектации и социальной поддержки.

Направление на ВВК такие лица могут получить одним из способов:

посетив ТЦК и СП;

сгенерировав документ в приложении "Резерв+".

Эта обязанность не касается лиц с инвалидностью.

До вышеупомянутой даты лица, которые ранее имели статус ограниченно пригодных, но не инициировали прохождение ВВК, не будут считаться нарушителями. В дальнейшем за невыполнение этой обязанности их смогут привлекать к административной ответственности в виде штрафа.

То есть с 6 июня 2025 года за непрохождение медосмотра смогут штрафовать:

военнообязанных, которые проигнорировали направление на ВВК от ТЦК и СП;

лиц, которые ранее имели статус ограниченно пригодных и самостоятельно не обратились в ТЦК и СП для прохождения ВВК до 5 июня 2025 года.

Во всех других случаях наложение штрафов за непрохождение ВВК является неправомерным, и такое постановление ТЦК и СП может быть обжаловано в судебном порядке, отметила Дарья Тарасенко.

Какова сумма штрафа за игнорирование ВВК

Размер штрафа за непрохождение ВВК может составлять от 17 000 до 25 500 грн, а в случае своевременной неуплаты штрафа — может достигать 56 000 грн.

Однако если у военнообязанного есть уважительная причина пропуска срока (например, состояние здоровья или другие обстоятельства), штраф может быть отменен решением начальника ТЦК и СП.

Ранее мы объясняли, имеет ли право ТЦК и СП вызвать военнообязанного на ВВК по телефону.

Также узнавайте, предусмотрена ли ответственность, если военнообязанный самостоятельно создал электронное направление на военно-врачебную комиссию, но не явился для прохождения медосмотра.