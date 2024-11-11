Громадяни мають право не впускати представників ТЦК в житло, але за відмову отримувати повістку все одно понесуть покарання

ТЦК біля дверей військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: "АрміяInform"

Рейди ТЦК зараз поширюються на будь-які публічні місця. Згідно із законом представники ТЦК можуть роздавати повістки в тому числі персонально за місцем проживання.

Проте чи має право громадянин не відчиняти двері "людям з повісткою", в коментарі Новинам.LIVE пояснила адвокат Анастасія Григор'єва.

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За її словами, закон дозволяє військовим з ТЦК навідатись до вас персонально. Проте силоміць вдертись до житла вони не мають повноважень.

"Якщо військовозобов’язаний відкрив двері працівникам ТЦК та СП — аби зайти до помешкання військовозобов’язаного, працівники ТЦК мають показати відповідні документи та службове посвідчення. Громадянин має право перевірити ці документи", — пояснила адвокат.

У будь-якому разі, якщо військовозобов’язаний відкрив двері, але відмовився підписати або отримати повістку — то понесе за це відповідальність.

Крім того, відмова від повістки у цьому разі не звільнятиме від зобов'язань, які можуть бути в ній визначені.

Адвокат нагадала, що проникати у житло без дозволу суду правоохоронні органи можуть лише у разі загрози життю та для перешкоджання вчиненню злочину, чи у разі їх виклику безпосередньо постраждалою особою від злочину. Однак це стосується лише правоохоронців, а не представників ТЦК та СП.

У разі виникнення подібного конфлікту адвокат порадила нагадати представникам ТЦК, що вони порушують закон. Звичайно, не зайвим буде зафіксувати протиправні дії представників ТЦК, а потім звернутись в ДБР чи поліцію.

Нагадаємо, військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку дистанційно, надіславши документи до ТЦК рекомендованим листом.

Раніше ми писали про те, що відстрочка від мобілізації оформлюється незалежно від актуальності військово-облікових даних. Тому ТЦК зобов’язаний прийняти і розглянути відповідну заяву від громадянина, який не оновив свої дані раніше.