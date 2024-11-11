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ТЦК стучится в дверь — адвокат ответила, нужно ли открывать

11 ноября 2024 06:22
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Граждане имеют право не впускать представителей ТЦК в жилье, но за отказ получать повестку все равно понесут наказание
ТЦК у дверей военнообязанного. Иллюстративное фото: "АрмияInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Рейды ТЦК сейчас распространяются на все публичные места. По закону представители ТЦК могут раздавать повестки, в том числе персонально по месту жительства.

Однако вправе ли гражданин не открывать двери "людям с повесткой", в комментарии Новинам.LIVE объяснила адвокат Анастасия Григорьева.

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По ее словам, закон разрешает военным из ТЦК наведаться к вам персонально. Однако насильно ворваться в жилье у них нет полномочий.

"Если военнообязанный открыл двери работникам ТЦК и СП — чтобы зайти в квартиру военнообязанного, работники ТЦК должны показать соответствующие документы и служебное удостоверение. Гражданин имеет право проверить эти документы", — пояснила адвокат.

В любом случае, если военнообязанный открыл дверь, но отказался подписать или получить повестку, то понесет за это ответственность.

Адвокат напомнила, что проникать в жилье без разрешения суда правоохранительные органы могут только в случае угрозы жизни и для препятствования совершению преступления или в случае их вызова непосредственно пострадавшим от преступления. Однако это касается только правоохранителей, а не представителей ТЦК и СП.

В случае возникновения подобного конфликта адвокат посоветовала напомнить представителям ТЦК, что они нарушают закон. Конечно, нелишне будет зафиксировать противоправные действия представителей ТЦК, а затем обратиться в ДБР или полицию.

Напомним, военнообязанный гражданин может оформить отсрочку дистанционно, отправив документы в ТЦК заказным письмом.

Ранее мы писали о том, что отсрочка от мобилизации оформляется вне зависимости от актуальности военно-учетных данных. Поэтому ТЦК обязан принять и рассмотреть соответствующее заявление от гражданина, не обновившего свои данные раньше.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация война в Украине повестки

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