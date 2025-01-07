На Львівщині студент подав в суд на ТЦК через ігнорування заяви на відстрочку

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Львівській області територіальний центр комплектування проігнорував заяву чоловіка про відстрочку від мобілізації. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Позивач є студентом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка і в липні 2024 року звернувся до ТЦК з проханням про надання відстрочки від призову.

Свої документи він надіслав поштою, однак їх проігнорували. У ТЦК заявили, що чоловік повинен прибути до них особисто. Військовозобов’язаний не погодився із цим та звернувся до суду.

Що вирішив суд

"Ні порядком №1487, ні порядком №560 не передбачено обов’язку особистого відвідування ТЦК та СП для подання заяви та документів на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Отже, позивачем дотримано процедуру особистого подання (направлення) документів, що підтверджують, на його думку, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", — заявила суддя.

Суд визнав бездіяльність представників ТЦК протиправною. Їх зобов'язали повторно розглянути документи та надати позивачу відстрочку або вмотивовану відмову в її наданні.

Нагадаємо, чоловік, якого оштрафували за нібито непроходження медичного огляду, подав позов до суду на ТЦК.

Також у Луцьку судили чоловіка, який виражався нецензурною лексикою до працівників ТЦК під час перевірки його військово-облікових документів.