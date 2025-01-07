На Львовщине студент подал в суд на ТЦК из-за игнорирования заявления на отсрочку

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Во Львовской области территориальный центр комплектования проигнорировал заявление мужчины об отсрочке от мобилизации. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Истец является студентом Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко и в июле 2024 года обратился в ТЦК с просьбой о предоставлении отсрочки от призыва.

Свои документы он прислал по почте, однако их проигнорировали. В ТЦК заявили, что мужчина должен прибыть к ним лично. Военнообязанный не согласился с этим и обратился в суд.

Что решил суд

"Ни порядком №1487, ни порядком №560 не предусмотрена обязанность личного посещения ТЦК и СП для подачи заявления и документов на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Следовательно, истцом соблюдена процедура личного представления (направления) документов, подтверждающих, по его мнению, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации", — заявила судья.

Суд признал бездействие представителей ТЦК противоправной. Их обязали повторно рассмотреть документы и предоставить истцу отсрочку или мотивированный отказ в ее предоставлении.

Напомним, мужчина, которого оштрафовали за якобы непрохождение медицинского осмотра, подал иск в суд на ТЦК.

Также в Луцке судили мужчину, который выражался нецензурной лексикой к работникам ТЦК во время проверки его военно-учетных документов.