У Луцьку судили чоловіка, який нецензурно висловився в бік ТЦК

Перевірка документів чоловіка. Ілюстративне фото: Полтавський ТЦК та СП

У Луцьку судили чоловіка, який лаявся нецензурною лексикою в бік працівників ТЦК та СП. Вони хотіли перевірити в нього військово-облікові документи.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, 10 серпня у Луцьку чоловік поблизу міської лікарні висловлювався нецензурними словами на адресу працівників ТЦК.

Під час допиту він не визнав провину та пояснив, що працівники ТЦК зупинили його для перевірки військово-облікових документів. Військовозобов'язаний був переконаний, що не має показувати документи, бо має бронювання, яке повинен був привезти його керівник.

За його словами, це не сподобалося ТЦК і вони почали поводити себе агресивно. На суд обвинувачений не прийшов, але просив розглянути справу за його відсутності.

Водночас у письмовому поясненні працівників ТЦК зазначається, що у чоловіка не було військово-облікового документа під час перевірки. А в реєстрі "Оберіг" він не перебуває на обліку в жодному з військкоматів, тому йому запропонували проїхати з ними.

Після цього він почав агресивно поводитися, обзиваючи працівників ТЦК. На нього склали протокол за дрібне хуліганство.

Рішення суду

Суд визнав його винним у дрібному хуліганстві і призначив штраф в розмірі 51 гривню. Також він має сплатити судовий збір, який становить 605 гривень.

Нагадаємо, в Хмельницькій області чоловік ігнорував повістки до ТЦК та на проходження ВЛК, його судили.

А на Буковині судили мешканця, який намагався незаконно переправити військовозобов'язаних чоловіків за межі України.