В Луцке судили мужчину, который нецензурно высказался в сторону ТЦК

Проверка документов мужчины. Иллюстративное фото: Полтавский ТЦК и СП

В Луцке судили мужчину, который ругался нецензурной лексикой в сторону работников ТЦК и СП. Они хотели проверить у него военно-учетные документы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, 10 августа в Луцке мужчина возле городской больницы высказывался нецензурными словами в адрес работников ТЦК.

В ходе допроса он не признал вину и пояснил, что работники ТЦК остановили его для проверки военно-учетных документов. Военнообязанный был убежден, что не должен показывать документы, потому что имеет бронирование, которое должен был привезти его руководитель.

По его словам, это не понравилось ТЦК и они начали вести себя агрессивно. На суд обвиняемый не пришел, но просил рассмотреть дело в его отсутствие.

В то же время в письменном объяснении работников ТЦК отмечается, что у мужчины не было военно-учетного документа во время проверки. А в реестре "Оберіг" он не состоит на учете ни в одном из военкоматов, поэтому ему предложили проехать с ними.

После этого он начал агрессивно себя вести, обзывая работников ТЦК. На него составили протокол за мелкое хулиганство.

Решение суда

Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 51 гривну. Также он должен оплатить судебный сбор, который составляет 605 гривен.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина игнорировал повестки в ТЦК и на прохождение ВВК, его судили.

А на Буковине судили жителя, который пытался незаконно переправить военнообязанных мужчин за пределы Украины.