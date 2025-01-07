На Івано-Франківщині судили чоловіка за неявку за повісткою до ТЦК

Молоток судді. Фото: Freepik

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області 10 грудня 2024 року виніс вирок чоловіку, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Він свідомо не з'явився до територіального центру комплектування після проходження обстеження.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обвинувачений, мешканець села Марківці, будучи військовозобов'язаним, отримав бойову повістку після проходження військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби.

Однак 1 вересня 2023 року він не з'явився до зазначеного місця збору, пояснивши це небажанням проходити службу та необхідністю догляду за літніми батьками.

Чоловік визнав свою провину, щиро розкаявся та сприяв розслідуванню справи. Суд врахував це як пом'якшувальні обставини, але зауважив, що такі дії під час воєнного стану мають значний суспільний резонанс, тому звільнення від покарання з випробуванням визнано недоцільним.

Згідно з вироком, обвинуваченого засуджено до одного року позбавлення волі за статтею 336 Кримінального кодексу України. Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді протягом 30 днів.

Нагадаємо, у Кіровоградській області розглянули справу щодо майора, який нібито не міг забезпечити дисципліну військових.

А у Вінниці судили чоловіка, який фотографував критичні об'єкти для росіян, щоб коригувати ракетні удари.