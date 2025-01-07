На Ивано-Франковщине судили мужчину за неявку по повестке в ТЦК

Молоток судьи. Фото: Freepik

Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области 10 декабря 2024 года вынес приговор мужчине, который уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Он сознательно не явился в территориальный центр комплектования после прохождения обследования.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Обвиняемый, житель села Марковцы, будучи военнообязанным, получил боевую повестку после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе.

Однако 1 сентября 2023 года он не явился к указанному месту сбора, объяснив это нежеланием проходить службу и необходимостью ухода за пожилыми родителями.

Мужчина признал свою вину, искренне раскаялся и способствовал расследованию дела. Суд учел это как смягчающие обстоятельства, но заметил, что такие действия во время военного положения имеют значительный общественный резонанс, поэтому освобождение от наказания с испытанием признано нецелесообразным.

Согласно приговору, обвиняемый приговорен к одному году лишения свободы по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 30 дней.

Напомним, в Кировоградской области рассмотрели дело в отношении майора, который якобы не мог обеспечить дисциплину военных.

А в Виннице судили мужчину, который фотографировал критические объекты для россиян, чтобы корректировать ракетные удары.