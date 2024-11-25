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ТЦК потрібно дозволити стріляти в ухилянтів, — сержант ЗСУ

25 листопада 2024 18:33
Микола Кондратюк - Редактор
Працівникам ТЦК треба дозволити стріляти в ухилянтів, — сержант ЗСУ
Андрій Соколов. Фото: скриншот
Микола Кондратюк - Редактор

Працівникам ТЦК та СП потрібно розширити повноваження. Їм потрібно дати право застосовувати до ухилянтів силу та навіть відкривати вогонь.

Про це заявив сержант ЗСУ Андрій Соколов в інтерв'ю виданню "Твоє місто" у неділю, 24 листопада.

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Як зазначає Соколов, працівники ТЦК та СП отримують план на місяць щодо мобілізації. Однак, за його словами, для виконання завдань їм не вистачає важелів впливу.

"Вони не мають права застосовувати силу, вони беззбройні ходять, на них напади роблять. Якщо людина була на війні, а тепер служить у ТЦК, і йому хамлять якісь негідники, в нього не витримують нерви й він застосовує силу. Зрештою, замість того, щоб якимось чином виправдати цю ситуацію, вони роблять винними працівників ТЦК та СП", — заявив сержант.

Соколов переконаний, що влада підставляє ТЦК, через те що не розширює повноваження військовослужбовців. Він наголошує, що це необхідно зробити.

"Треба дати можливість застосовувати в тому числі фізичну силу до ухилянта, заборонити будь-які фізичні дії до військовослужбовця. Стріляти треба дати право. Стріляти. Бо це є напад на військовослужбовця під час виконання його обов'язків під час війни", — заявив Соколов.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Євтушок повідомив, що ліквідація ТЦК та СП може стати викликом для України. Він переконаний, що в процес мобілізації необхідно вносити фундаментальні зміни.

У Верховній Раді заговорили про розформування територіальних центрів комплектування. Член безпекового комітету Федір Веніславський розкритикував таку ідею.

ЗСУ військовий призов мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані військовослужбовці

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