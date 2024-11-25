Работникам ТЦК нужно разрешить стрелять в уклонистов, — сержант ВСУ

Андрей Соколов. Фото: скриншот

Работникам ТЦК и СП следует расширить полномочия. Им нужно дать право применять к уклонистам силу и даже открывать огонь.

Об этом заявил сержант ВСУ Андрей Соколов в интервью изданию "Твоє місто" в воскресенье, 24 ноября.

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Как отмечает Соколов, работники ТЦК и СП получают план на месяц по мобилизации. Однако, по его словам, для выполнения задач им не хватает рычагов влияния.

"Они не имеют права применять силу, они безоружны ходят, на них нападения совершают. Если человек был на войне, а теперь служит в ТЦК, и ему хамят какие-то негодяи, у него не выдерживают нервы и он применяет силу. В конце концов, вместо того, чтобы как-то оправдать эту ситуацию, они делают виновными работников ТЦК и СП", — заявил сержант.

Соколов убежден, что власть подставляет ТЦК, потому что не расширяет полномочия военнослужащих. Он подчеркивает, что это нужно сделать.

"Надо дать возможность применять в том числе физическую силу к уклонистам, запретить любые физические действия к военнослужащему. Стрелять надо дать право. Стрелять. Потому что это нападение на военнослужащего во время выполнения его обязанностей во время войны", — заявил Соколов.

Напомним, что народный депутат Сергей Евтушок сообщил, что ликвидация ТЦК и СП может стать вызовом для Украины. Он уверен, что в процесс мобилизации необходимо вносить фундаментальные изменения.

В Верховной Раде заговорили о расформировании территориальных центров комплектования. Член комитета безопасности Федор Вениславский раскритиковал такую идею.