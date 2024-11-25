Підготовка мобілізованих — нардеп навів приклад, як треба проводити БЗВП

Українські військові. Фото: Міноборони

Ліквідація Територіальних центрів комплектування (ТЦК) може стати викликом для України. Тому в процес мобілізації необхідно вносити фундаментальні зміни.

Про це повідомив народний депутат Сергій Євтушок у ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 25 листопада.

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Приклад правильної підготовки мобілізованих

За словами Євтушка, до мобілізації варто було підходити інакше. Нардеп вважає, що в цей процес необхідно вносити фундаментальні зміни, зокрема, впровадити якісне навчання.

"Наші, до прикладу, хлопці, дівчата, які виїжджають за кордон у Францію, Британію, інші країни на навчання — вони задоволені. По-перше, навчання проводять, їм дуже цікаво. Бо філософія там зовсім інша, створюють всі умови для того, щоб було цікаво і людина навчилась. А не жити в палатці або копати зранку до обіду", — сказав він.

Євтушок також підкреслив, що неприйнятно відправляти недостатньо підготовлених людей на фронт. Однак він визнав, що Україна обмежена квотами на кількість осіб, які можуть навчатися за кордоном.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко повідомив, що близько 50 тисяч українських військових проходили навчання за кордоном. Він зауважив, що ця цифра лише зростатиме.

Раніше ми повідомляли, що підготовка мобілізованих в Україні змінилась. У навчальних центрах більший акцент роблять на практичні навчання.