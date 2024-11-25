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Нардеп привел пример правильной подготовки мобилизованных

25 ноября 2024 13:24
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Подготовка мобилизованных — нардеп привел пример, как нужно проводить БЗВП
Украинские военные. Фото: Минобороны
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Ликвидация Территориальных центров комплектования может стать вызовом для Украины. Поэтому в процесс мобилизации нужно вносить фундаментальные изменения.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 25 ноября.

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Пример правильной подготовки мобилизованных

По словам Евтушка, к мобилизации стоило подходить иначе. Нардеп считает, что в этот процесс необходимо вносить фундаментальные изменения, в частности внедрить качественное обучение.

"Наши, к примеру, парни, девушки, выезжающие за границу во Францию, Британию, другие страны на обучение — они довольны. Во-первых, обучение проводят, им очень интересно. Потому что философия там совсем другая, создают все условия для того, чтобы было интересно и человек научился. А не жить в палатке или копать утром до обеда", — сказал он.

Евтушек также подчеркнул, что неприемлемо отправлять недостаточно подготовленных людей на фронт. Однако он признал, что Украина ограничена квотами на количество лиц, которые могут учиться за границей.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко сообщил, что около 50 тысяч украинских военных проходили обучение за границей. Он отметил, что эта цифра будет только расти.

Ранее мы сообщали, что подготовка мобилизованных в Украине изменилась. В учебных центрах больший акцент делают на практические учения.

мобилизация ТЦК и СП военнообязанные подготовка военная подготовка

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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