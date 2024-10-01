Повістки поштою — на Херсонщині ТЦК почали розсилати оповіщення у конвертах

Відправлення повістки поштою. Фото: Depositphotos

У Херсонській області Територіальні центри комплектування (ТЦК) почали розсилати повістки призовникам, військовозобов’язаним та резервістам через Укрпошту. Це має покращити мобілізаційну кампанію.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної державної адміністрації.

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В ОВА зазначили, що повістки формуються за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і підписуються електронними підписами начальників територіальних центрів. Вони містять унікальний QR-код для ідентифікації. Документи друкуються Укрпоштою і надсилаються на домашні адреси військовозобов’язаних.

Наголошується, що отримавши повістку, військовозобов’язаний повинен з’явитися до Територіального центру комплектування протягом 14 днів. У разі ігнорування він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності, а його дані будуть передані до поліції для розшуку.

"Розсилання повісток Укрпоштою є законною процедурою, що має забезпечити своєчасний виклик військовозобов’язаних до військкоматів і покращити мобілізаційну кампанію", — наголосила заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук.

Нагадаємо, у деяких областях вже почалося вручення повісток через пошту. Але не усім військовозобов’язаним громадянам країни повістки будуть надіслані через поштового оператора.

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