Повестки по почте — в Херсонской области ТЦК начали рассылать оповещения в конвертах

Отправка повестки по почте. Фото: Depositphotos

В Херсонской области Территориальные центры комплектования (ТЦК) начали рассылать повестки призывникам, военнообязанным и резервистам через Укрпочту. Это должно улучшить мобилизационную кампанию.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации.

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В ОВА отметили, что повестки формируются с помощью Единого государственного реестра призывников и подписываются электронными подписями начальников территориальных центров. Они содержат уникальный QR-код для идентификации. Документы печатаются Укрпочтой и направляются по домашним адресам военнообязанных.

Отмечается, что, получив повестку, военнообязанный должен явиться в Территориальный центр комплектования в течение 14 дней. В случае игнорирования, он может быть привлечен к административной ответственности, а его данные будут переданы в полицию для розыска.

"Рассылка повесток Укрпочтой является законной процедурой, которая должна обеспечить своевременный вызов военнообязанных военкоматами и улучшить мобилизационную кампанию", — отметила заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук.

Напомним, в некоторых областях уже началось вручение повесток по почте. Но не всем военнообязанным гражданам страны повестки будут отправлены через почтового оператора.

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