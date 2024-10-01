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ТЦК начали рассылать повестки по Укрпочте в еще одной области

1 октября 2024 09:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестки по почте — в Херсонской области ТЦК начали рассылать оповещения в конвертах
Отправка повестки по почте. Фото: Depositphotos
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Херсонской области Территориальные центры комплектования (ТЦК) начали рассылать повестки призывникам, военнообязанным и резервистам через Укрпочту. Это должно улучшить мобилизационную кампанию.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации.

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В ОВА отметили, что повестки формируются с помощью Единого государственного реестра призывников и подписываются электронными подписями начальников территориальных центров. Они содержат уникальный QR-код для идентификации. Документы печатаются Укрпочтой и направляются по домашним адресам военнообязанных.

Отмечается, что, получив повестку, военнообязанный должен явиться в Территориальный центр комплектования в течение 14 дней. В случае игнорирования, он может быть привлечен к административной ответственности, а его данные будут переданы в полицию для розыска.

"Рассылка повесток Укрпочтой является законной процедурой, которая должна обеспечить своевременный вызов военнообязанных  военкоматами и улучшить мобилизационную кампанию", — отметила заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук.

Напомним, в некоторых областях уже началось вручение повесток по почте. Но не всем военнообязанным гражданам страны повестки будут отправлены через почтового оператора.

Также мы рассказывали, какое наказание грозит украинцам за игнорирование посланий, отправленных по почте.

Укрпошта Херсон Херсонская область мобилизация повестки ТЦК и СП

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